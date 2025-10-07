Primeiros radares começaram a multar na rodovia SP-304
Depois de alguns anos, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) volta a ter radares operando nos trechos que cortam as cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Desde as 0h desta terça-feira (7), no km 131 – altura da Avenida Iacanga – os novos equipamentos instalados operam com velocidade máxima permitida de 80 km/h.
Ao todo, são 15 radares na SP-304, entre Americana e Piracicaba. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) também colocará em operação outros três radares na RPT (Região do Polo Têxtil), todos em Santa Bárbara e com limite de 60 km/h: dois no km 5 da Margarida da Graça Martins (SP-135), nos dois sentidos; e outro no km 23 da Luis Ometto (SP-306), na região do Firenze, sentido Iracemápolis.
Na Luiz de Queiroz, do km 121 ao 137, a velocidade máxima permitida será de 80 km/h. Nos outros pontos, o limite é 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados. Os novos radares apresentam uma redução na velocidade permitida na via, que anteriormente tinha monitoramento de 90 km/h a 110 km/h.
Órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o DER-SP informou nesta segunda-feira (6)que colocou em funcionamento 33 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas a partir de 0h desta terça (7).
Assim, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 335 – a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP. A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.
Dessa forma, mais radares entram em funcionamento na região de cobertura do Novo Momento. Em Sumaré, já funcionam nas rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330). Além da SP-304, da SP-306 e da SP-135 (ambas em Santa Bárbara), Nova Odessa terá na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304).
Confira a localização dos 33 novos equipamentos em operação:
Lote – Rodovia – Km – Sentido – Município – Limite de velocidade
CGR 01 – SP 008 – 093,600 – Norte/Sul – Bragança Paulista – 60/60 km/h
CGR 01 – SP 095 – 065,050 – Leste – Pedreira – 60/60 km/h
CGR 01 – SPI 177/342 – 020,050 – Leste/Oeste – Itapira – 80/80 km/h
CGR 03 – SP 191 – 180,860 – Leste/Oeste – Botucatu – 80/80 km/h
CGR 03 – SP 304 – 341,670 – Leste/Oeste – Itaju – 40/40 km/h
CGR 05 – SP 222 – 006,763 – Leste/Oeste – Miracatu – 70/70 km/h
CGR 05 – SP 226 – 003,076 – Leste/Oeste – Pariquera-Açu – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 062 – 117,534 – Leste/Oeste – Caçapava – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 121 – 001,255 – Leste/Oeste – Taubaté – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 123 – 028,786 – Norte/Sul – Pindamonhangaba – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 132 – 159,381 – Norte/Sul – Pindamonhangaba – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 153 – 006,300 – Leste/Oeste – São Luís do Paraitinga – 60/60 km/h
CGR 06 – SP 171 – 002,453 – Norte/Sul – Guaratinguetá – 50/50 km/h
CGR 08 – SP 351 – 054,970 – Leste/Oeste – Batatais – 100/80 km/h
CGR 09 – SP 304 – 417,776 – Leste/Oeste – Novo Horizonte – 60/60 km/h
CGR 12 – SP 421 – 091,975 – Leste/Oeste – Rancharia – 60/60 km/h
CGR 12 – SP 613 – 032,999 – Leste/Oeste – Euclides da Cunha Paulista – 100/80 km/h
CGR 13 – SP 135 – 005,596 – Leste/Oeste – Santa Bárbara d’Oeste – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 135 – 013,611 – Leste/Oeste – Piracicaba – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 135 – 018,024 – Leste/Oeste – Piracicaba – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 135 – 018,903 – Leste/Oeste – Piracicaba – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 135 – 018,950 – Leste/Oeste – Piracicaba – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 151 – 003,600 – Leste/Oeste – Limeira – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 207 – 017,061 – Leste/Oeste – São José do Rio Pardo – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 207 – 018,650 – Leste/Oeste – São José do Rio Pardo – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 225 – 002,800 – Leste/Oeste – Aguaí – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 304 – 131,102 – Leste – Americana – 80/80 km/h
CGR 13 – SP 304 – 167,500 – Oeste – Piracicaba – 70/70 km/h
CGR 13 – SP 304 – 168,050 – Oeste – Piracicaba – 70/70 km/h
CGR 13 – SP 306 – 023,113 – Norte – Santa Bárbara d’Oeste – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 344 – 277,000 – Norte/Sul – Divinolândia – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 346 – 212,000 – Leste – Santo Antônio do Jardim – 60/60 km/h
CGR 13 – SP 350 – 284,600 – Norte/Sul – Tapiratiba – 60/60 km/h
