Chico recebe bispo de Limeira no gabinete

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) recebeu em seu gabinete esta terça-feira Dom José Roberto Fortes Palau, bispo da Diocese de Limeira. Ele estava acompanhado do padre Diego Miquelotto.

“Conversa boa sobre fé, nossa cidade e nossa região. A igreja tem um papel fundamental em nossa comunidade e temos muita alegria de participar de uma diocese tão ativa e unida”, escreveu o prefeito.

FORÇA PRA SAIR DAS CRISES- Americana passa por uma grave crise hídrica e o governo busca soluções imediatas e a médio prazo. A igreja católica também teve sua imagem manchada na década passada com o escândalo do padre Leandro Ricardo recentemente condenado.

Chico agradece a visita

Agradeço ao Dom José pela visita. Foi uma honra muito grande receber sua bênção em nosso local de trabalho, onde nos dedicamos diariamente pelo bem de Americana.

