DAE de Santa Bárbara avança com obras da nova adutora da Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando com as obras da nova adutora de água tratada que beneficiará cerca de 70 mil moradores da Zona Leste do município. A autarquia concluiu mais uma etapa do cronograma de interligações previstas no projeto, que representa um investimento total de R$ 13 milhões, com recursos próprios do DAE e do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo.

Atualmente, as intervenções se concentram em um trecho da Avenida São Paulo, no cruzamento com a Rua do Linho. Os serviços, iniciados há aproximadamente duas semanas, compreendem a instalação de registros e conexões de grande diâmetro, fundamentais para o pleno funcionamento do novo sistema. No local, as equipes também executam a construção de caixas de alvenaria, que permitirão inspeções e manutenções futuras dos dispositivos instalados.

Tubulações PEAD

Com apenas serviços de interligação pendentes, a nova adutora da Zona Leste já conta com 8 quilômetros de tubulações de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) instaladas e parcialmente em operação. A antiga e principal adutora passará a operar como sistema de reserva, reforçando a segurança hídrica e a confiabilidade do abastecimento local assim que as obras forem concluídas.

O DAE de Santa Bárbara d’Oeste reafirma seu compromisso com o investimento contínuo em infraestrutura, garantindo a ampliação e a modernização dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água. As melhorias realizadas visam assegurar qualidade, eficiência e regularidade no abastecimento para toda a população barbarense.

