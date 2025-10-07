Malha de Americana está classificada para as semifinais do Campeonato Paulista

A equipe de malha da Secretaria de Esportes de Americana garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da modalidade. A classificação veio após a vitória sobre a Associação de Amigos Vinoca por 7 a 5, em partida disputada no domingo (5), em São Paulo.

A trajetória do time começou na Liga Regional Guaçuana, onde conquistou o título e assegurou o direito de disputar o campeonato estadual. Na competição, Americana terminou a fase de classificação com a melhor campanha e avançou diretamente às quartas de final, etapa em que superou novamente o Vinoca por 7 a 5.

Com o resultado, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Assem/Sicoob de São José dos Campos e Palmeiras de Franca para conhecer o adversário da próxima fase. As semifinais estão marcadas para o dia 19 de outubro (domingo), a partir das 9h, na quadra da Vila Bertini, em Americana.

O professor da modalidade, Adenir dos Santos, destacou o comprometimento dos atletas. “Essa conquista é fruto de muito trabalho e união do grupo. A equipe vem evoluindo a cada partida e agora tem a oportunidade de disputar uma semifinal diante da nossa torcida, o que nos motiva ainda mais a buscar a vaga na final”, ressaltou.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também celebrou a conquista. “A classificação para as semifinais do Campeonato Paulista é um grande orgulho para o esporte de Americana. A equipe de malha tem mostrado muita dedicação, representando muito bem a nossa cidade em todas as etapas da competição. Agora, vamos juntos em busca de mais um grande resultado jogando em casa”, afirmou.

