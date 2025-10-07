Feira Literária atrai mais de 500 pessoas no Parque das Crianças em Nova Odessa

A primeira edição da Feira Literária no Parque Municipal das Crianças foi realizada com sucesso no último domingo (5). Promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, o evento reuniu mais de 500 visitantes de toda a região em uma tarde repleta de cultura, arte e diversão. A programação contou com estandes de livros, feirinha de artesanato, apresentação circense e um festival de food trucks, agradando públicos de diferentes idades.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou o evento e destacou a importância da ação. “A Feira Literária foi um sucesso e mostrou o quanto nossa população valoriza a cultura. Foi uma alegria ver o parque cheio de famílias, com crianças e jovens descobrindo o prazer da leitura em um ambiente leve e acolhedor”, afirmou o prefeito.

De acordo com o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri, o resultado superou as expectativas. “A feira uniu literatura, arte e gastronomia em um mesmo espaço, tornando a cultura mais acessível e atrativa para todos. Essa receptividade nos motiva a planejar novas edições”, ressaltou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP