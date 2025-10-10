Kifu e Léo vão buscar atuação conjunta no Parlamento Metropolitano

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Júlio César Kifú (PL), recebeu nesta quinta-feira (9) o presidente da Câmara de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), para uma reunião voltada à articulação política regional e ao fortalecimento da cooperação entre os Legislativos das duas cidades.

O encontro reforçou a disposição dos presidentes em ampliar o diálogo sobre demandas conjuntas e consolidar uma atuação integrada dentro do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além das pautas administrativas e políticas, a reunião também tratou da criação da Comissão da Igualdade Racial e Combate ao Racismo no Parlamento Metropolitano da RMC, iniciativa que visa promover o debate permanente sobre políticas públicas voltadas à equidade racial e ao enfrentamento das desigualdades sociais. Caso aprovada pelos demais integrantes, a nova comissão integrará o conjunto de comissões permanentes do parlamento e deverá estimular ações conjuntas com outros municípios da região.

Durante o encontro, os vereadores abordaram temas práticos do cotidiano das cidades, especialmente os relacionados às áreas de divisa entre Santa Bárbara e Americana, onde há ruas e até residências situadas em ambos os territórios. Segundo Kifú, essas situações demandam maior coordenação entre as administrações municipais para garantir a oferta eficiente de serviços públicos, como manutenção viária, iluminação e coleta de lixo.

Fala Kifu

“Hoje temos muitas regiões onde uma rua ou até casas ficam em dois municípios, o que dificulta a busca por serviços de manutenção. Além de buscar informações, pretendo levar essa discussão aos prefeitos para avaliar possíveis soluções e providências para esses casos”, explicou Kifú.

O parlamentar ressaltou ainda que a integração entre as Câmaras e os prefeitos é essencial para articular a captação de recursos estaduais e federais e ampliar a oferta de serviços públicos de qualidade. Tanto Kifú quanto Léo destacaram que o trabalho conjunto entre os Legislativos da região fortalece o diálogo político e possibilita uma atuação mais estratégica junto a deputados estaduais e federais, sobretudo dentro do próprio partido, o PL.

Leia + sobre partidos política regional