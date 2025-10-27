Kim Kardashian revela aneurisma cerebral — especialista destaca importância do diagnóstico precoce

A recente revelação de Kim Kardashian sobre seu diagnóstico de aneurisma cerebral trouxe à tona uma condição neurológica que, embora silenciosa, pode ter consequências graves se não tratada adequadamente. A socialite mencionou que o estresse relacionado ao conturbado processo de divórcio com Kanye West teria contribuído para o agravamento de sua saúde. Essa associação destaca a importância de fatores emocionais no desencadeamento de condições neurológicas, como o aneurisma cerebral, que é caracterizado pela dilatação anormal de uma artéria no cérebro, podendo levar a rupturas com risco de vida.

Estima-se que entre 3% a 5% da população mundial tenha algum tipo de aneurisma cerebral, sendo que muitos casos permanecem assintomáticos até que ocorra uma ruptura. A detecção precoce é fundamental para evitar complicações graves, como hemorragias cerebrais.

