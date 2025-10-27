O feriado do servidor público ‘adiantado’ em um dia fez com que todas as prefeituras da região deixem de funcionar nesta segunda-feira.

Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia terão seus Paços Fechados para o atendimento.

Os serviços essenciais serão mantidos em todas as cidades. O feriado do Servidor Público cai na terça-feira dia 28, mas as prefeituras decidiram puxar a comemoração para esta segunda-feira.

