Hortolândia terá aula interativa de astronomia e observação de planetas na Semana Municipal de Ciência e Tecnologia

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Com debates sobre o uso consciente da internet, observação planetária, aula interativa de astronomia, projetos de robótica e palestras, a III Semana Municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura pretende movimentar a rede municipal de educação de Hortolândia, neste final de mês. O objetivo da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, organizadora do evento, é fomentar a cultura investigativa, o pensamento computacional e a cultura “maker” (do “aprenda, fazendo”) junto a estudantes, educadores e toda a comunidade escolar, integrando teoria e prática por meio de formações, desafios e vivências lúdicas.

Inteiramente gratuita, a Semana C&T começará na próxima quarta-feira (29/10), a partir das 8h, indo até sexta-feira (31/10), com atividades no Paço Municipal, no Jd. Metropolitan, e em todas as 60 escolas municipais (veja programação abaixo).

Uma das atrações será aberta também para servidores municipais que atuam no Paço Municipal. É a Observação Planetária, que acontecerá na próxima quinta-feira (30/10), das 19h às 19h30, no Terraço da Ala Norte da Prefeitura, localizada na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan.

Há 100 vagas disponíveis. Para participar, é preciso se inscrever previamente, por meio deste link l1nq.com/observacao ou apontando a câmera do celular para o QR Code disponível nos materiais de divulgação. A partir das 19h30, a atividade será exclusiva aos estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), das escolas da rede municipal. Além disso, eles também terão uma aula interativa de astronomia, no saguão do Paço.

Entre os dias 3 e 7 de novembro, como extensão da Semana C&T, haverá ainda a Mostra Educacional de Ciência, Tecnologia e Inovação nas 60 escolas da rede municipal de Hortolândia. Durante a mostra, estudantes, famílias e toda a comunidade poderão ver os trabalhos e experimentos científicos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano letivo.

Conforme ressalta a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a Semana C&T está alinhada ao Currículo Municipal Integra Saberes, à Lei Federal nº 14.533/2023 e às diretrizes do CNE/CEB (Câmara de Educação Básica/Conselho Nacional de Educação), reforçando o compromisso da rede municipal de ensino com uma educação contemporânea, criativa e conectada com os desafios do futuro.

Confira abaixo a programação completa da III Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Hortolândia:

Dia: quarta-feira (29/10)

Horário: 8h30

Local: Instituto Adventista de Tecnologia (IATec) – Avenida Santana, 1995, Parque Ortolândia.

Atividades:

Abertura e Formação Continuada

Formação continuada sobre “Tecnologia com propósito: liderança humanizada na era da inteligência artificial”.

A palestra será ministrada por Maurício Pedro, mestre em Administração pela Universidade Mackenzie e especialista em Inovação, e promoverá uma reflexão sobre os desafios da liderança humanizada no contexto da inteligência artificial.

Público-alvo: professores, gestores e demais profissionais da educação

Dia: quinta-feira (30/10)

Hora: 19h

Local: canal oficial da SMECTno YouTube: youtube.com/secretariadeeducacaocienciaetecnologiahortolandia

Atividade:

Webinário “Afetos Conectados”, com a Dra. Carolina Defilippi, advogada criminalista, mestre em Educação e especialista em segurança digital. A palestra abordará a relação das crianças com as tecnologias, o uso de telas e os cuidados necessários para evitar a exposição excessiva nas redes sociais.

Público-alvo: famílias e profissionais da educação

Dia: quinta-feira (30/10)

Hora: 19h

Local: Terraço do Palácio dos Migrantes – Paço Municipal.

Atividades:

Observação Planetária (terraço) e aula interativa de astronomia (saguão)

Público-alvo: estudantes, professores e gestores da EJA (Educação de Jovens e Adultos), servidores municipais inscritos







Dia: sexta-feira (31/10)

Hora: A partir das 9h

Local: saguão do Paço Municipal (Piso Térreo)

Atividades:

Desafio de Robótica

Crianças e estudantes da rede municipal apresentarão protótipos e projetos desenvolvidos no Projeto Robótica Educacional. Os grupos participarão de desafios lúdicos, estimulando o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a criatividade.

Público-alvo: comunidade escolar e visitantes

Dia: sexta-feira (31/10)

Hora: A partir das 9h

Local: escolas municipais

Atividades:

Dia D “Pense antes de clicar!”

Todas as escolas da rede municipal participarão do Dia D – “Pense antes de clicar!”. Trata-se de uma grande mobilização coletiva sobre o uso consciente e seguro da internet. A ação contará com rodas de conversa, vídeos formativos, teatros e produções criativas, visando promover uma cultura digital responsável e orientar sobre cyberbullying, privacidade e o equilíbrio entre o mundo digital e o real.

Público-alvo: comunidade escolar e visitantes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP