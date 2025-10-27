Prefeitura inova e cria teatro de fantoches sobre educação alimentar

A Prefeitura iniciou, neste mês, um novo trabalho de educação alimentar focado na primeira infância. A ação, coordenada pelo Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, utiliza o teatro de fantoches para sensibilizar e conscientizar as crianças sobre a importância da alimentação saudável.

A iniciativa foi idealizada e executada pelos nutricionistas da alimentação escolar, Marcos Vinicius Salomão Tiritan, Letícia Maria do Carmo Pereira, Thaís Maria Nascimento e Caio Felipe Romeiro. A primeira apresentação da peça “A turma da Horta e o Super Guardião da Saúde” aconteceu, nesta quinta-feira (23/10), para cerca de 120 crianças, do Berçário ao Jardim, da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) José Natalino da Fonseca, no Jd. Boa Esperança.

Na trama, criada pela própria equipe, os vegetais desaparecem. O herói, “Super Guardião da Saúde”, descobre que o responsável é o vilão “Doutor Guloseima”, que está deixando as crianças viciadas em doces. Ao final, os alimentos saudáveis são resgatados e as crianças aprendem o valor de uma dieta equilibrada.

“A iniciativa é super importante. Faz as crianças entenderem melhor sobre a alimentação saudável, quererem experimentar as comidas e traz para elas um entendimento de forma lúdica sobre a importância de se alimentar bem para ter saúde e energia”, comentou a professora substituta Patrícia de Sousa Alves, que acompanhava as crianças do Jardim, elogiando a abordagem.

Segundo o nutricionista Marcos Vinicius Salomão Tiritan, a metodologia foi pensada especificamente para essa faixa etária.

“Este projeto é o resultado de cerca de três meses de planejamento. Buscamos a ferramenta lúdico-pedagógica mais eficaz para o público da Educação Infantil. O teatro foi a estratégia que encontramos para traduzir conceitos de nutrição para os pequenos”, explicou Tiritan. “A ideia é transformar essa ação em um projeto contínuo, trazendo novas histórias. Nosso objetivo é formar uma base sólida para a saúde delas desde cedo e fomentar a autonomia alimentar, ajudando as crianças a fazerem escolhas mais conscientes”, complementou o profissional.

Segundo a equipe do Departamento de Segurança Alimentar, os nutricionistas farão as visitas às escolas municipais, seguindo um cronograma próprio, conciliando as apresentações com as demais atividades do Departamento.

