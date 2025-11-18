O farmacêutico naturopata Jamar Tejada dá dicas práticas para lidar com imprevistos comuns nas festas e viagens de final de ano como dores, cortes e queimaduras solares com soluções naturais e compactas

Fim de ano é sinônimo de viagens, festas e uma rotina diferente que pode trazer pequenos imprevistos, como dores musculares, cortes e desconfortos digestivos. Para estar preparado de forma prática e sustentável, o farmacêutico naturopata Jamar Tejada da capital paulista sugere montar um kit de primeiros socorros natural, ideal para quem quer evitar medicamentos convencionais e apostar em soluções mais leves e eficazes.

“Um kit natural é compacto, funcional e pode atender desde desconfortos estomacais causados por excessos na alimentação até irritações de pele após exposição ao sol. Além de ser prático, ele evita a automedicação e prioriza o bem-estar,” explica Jamar.

Para montar e usar o kit, o especialista indica optar por frascos menores e resistentes a vazamentos além de colocá-los em uma nécessaire impermeável e térmica, para evitar que os itens sejam danificados.

KIT BÁSICO

Para queimaduras solares – óleo de lavanda: Um coringa para aliviar queimaduras solares, irritações de pele e promover relaxamento em situações de estresse

Para picadas de insetos – óleo Tea tree (melaleuca): Antisséptico natural com propriedades antissépticas, antimicrobianas e anti-inflamatórias ajudar a prevenir infecções, aliviar coceiras e reduzir inflamações. “Colocar 1 gota de tea tree diluído em óleo carreador ou aplicar diretamente no local, se a pele não for sensível, para aliviar a coceira e reduzir a vermelhidão”, ensina Jamar.

Para dores musculares ou inchaços – pomada de arnica: Rica em propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, vale usar para situações como longas caminhadas, pancadas leves ou desconfortos causados por viagens e festas. “Basta aplicar uma pequena quantidade diretamente na área dolorida e massagear suavemente até a completa absorção para ajudar a estimular a circulação sanguínea. Pode ser usada duas a três vezes ao dia”, ensina.

Pós sol – pomada de calêndula: A composição calmante, cicatrizante e anti-inflamatória da pomada de calêndula ajuda a aliviar irritações, hidratar a pele ressecada e acelerar a regeneração de áreas sensibilizadas. “Uma camada fina deve ser aplicada na pele limpa e seca, especialmente nas áreas mais avermelhadas ou irritadas para acalmar a sensação de ardência e hidratar”, diz Jamar.

Digestão – chá de hortelã: Rica em compostos como o mentol, a hortelã possui propriedades carminativas e antiespasmódicas, que ajudam a reduzir gases, aliviar cólicas abdominais e facilitar a digestão após refeições pesadas. “É bem simples fazer um chá digestivo, basta usar 1 colher de chá de hortelã seca em uma xícara de água quente e deixar em infusão por 5 a 10 minutos, coar e beber após as refeições”.

Calmante natural – chá de camomila: Possui ação relaxante e anti-inflamatória ajuda a aliviar o estresse, melhorar o sono e até mesmo acalmar desconfortos estomacais, tornando-a perfeita para lidar com os desafios das festas e viagens. Jamar ensina a usar de 1 a 2 colheres de chá de camomila seca em uma xícara de água quente e deixar em infusão por 5 a 7 minutos. A dica do farmacêutico é beber à noite ou sempre que precisar de um momento de calma pois ajuda a reduzir a ansiedade, promover o relaxamento muscular e melhorar a qualidade do sono.

Para gases – cápsula de carvão ativado: O carvão ativado é uma forma processada do carvão comum capaz de absorver toxinas e substâncias químicas no trato gastrointestinal, sendo indicado principalmente para o tratamento de intoxicações. “O carvão vegetal ativado deve ser tomado por via oral e as doses normalmente recomendadas são de 4 a 6 comprimidos de 250 mg por dia, divididos em duas tomadas, no intervalo das refeições, mas vale sempre consultar o médico ou o farmacêutico antes de usar”, alerta Jamar.

Para náuseas e enjoos – gengibre em pó ou cristalizado: Contém compostos bioativos, como o gingerol e o shogaol, que ajudam a reduzir o desconforto gástrico. A dica é misturar 1/2 colher de chá de gengibre em pó em um copo de água morna ou chá.

Para cortes e ferimentos – spray antisséptico natural: Possui propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Jamar ensina como preparar: “Reservar 100 ml de água destilada ou fervida para servir de base para diluir os outros ingredientes, adicionar 10 gotas de óleo essencial de melaleuca (tea tree), 5 gotas de óleo essencial de lavanda, 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e 1 colher de sopa de gel de babosa (aloe vera) e depois transferir a mistura para o frasco spray 100 ml esterilizado e fechar bem”, finaliza.

