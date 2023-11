Kung Fu da Escolinha Nova Odessa vão ao Campeonato Brasileiro

Cinco atletas do projeto social de kung fu da Prefeitura de Nova Odessa –

a “escolinha” mantida por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – vão compor a equipe que vai representar o Estado de São Paulo no 29º Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição ocorrerá no dia 03 de dezembro, no Ginásio Mané Garrincha, na Capital.

Everton da Silva Feliz vai competir nas modalidades Koushu Intermediário e Mãos Livres Intermediário. Gustavo Matos e Vitor Hugo da Silva Marques, respectivamente, competirão na modalidade Koushu Iniciante. Jairo Rodrigo dos Santos competirá nas modalidades Arma Média Avançada e Arma Longa Avançadas. Já a garota Sofya Nogueira Dias de Oliveira vai competir na modalidade Arma Média Avançada.

A carta de convocação da Federação Paulista de Kung Fu Tradicional alegrou o mestre Alexandre de Almeida, faixa preta e 8º dan e que ensina o esporte aos novaodessenses. “Estamos muito felizes pela convocação do Everton, Jairo, Gustavo, Vitor Hugo e a Sofya. É gratificante ver o crescimento e o reconhecimento do esforço e dedicação deles”, comemorou.

Na convocação, a FPKF enaltece os atletas novaodessenses. “É com grande satisfação que informamos sua convocação para representar a equipe do Estado de São Paulo no 29º Campeonato Brasileiro de Kung Fu. Este é um reconhecimento de seu árduo trabalho, dedicação e talento. Você é o orgulho da equipe e do Estado de São Paulo. Treine dure e dê o seu melhor”, traz a carta.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis, também comemorou a convocação. “Nossos atletas estão de parabéns. São dedicados e merecem este reconhecimento. Parabenizamos todos eles por representarem nossa cidade com muito talento”, disse.

O adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, falou que o esforço dos atletas da escolinha de kun fu está sendo reconhecido. “Toda competição temos novaodessenses no pódio. Muito justa esta convocação”.

KUNG FU

O Kung Fu é uma arte marcial chinesa, criada em 525 a.C. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. A modalidade é dividida em estilos, que variam de acordo com suas características.

Kung Fu é uma expressão antiga que significava, no dialeto cantonês, “tempo e esforço desprendido numa atividade”, “grau de perfeição alcançado em qualquer área de atuação”, ou ainda “conhecimento profundo de um assunto”.

Na década de 70 essa expressão cantonesa, utilizada para denominar as artes marciais chinesas, ficou mundialmente conhecida através dos filmes de artes marciais. Entretanto, a expressão gramaticalmente correta para designar arte marcial é Wushu, originária do mandarim (que passou a ser a língua oficial chinesa após 1945).

