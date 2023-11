Os mais vistos no streaming agora em novembro

Os mais vistos no streaming agora neste

Inscritos no Enem ganham acesso gratuito ao Globoplay; veja como fazer

Neste ano, mais de 3,9 milhões de estudantes se prepararam para enfrentar o concurso do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos dias 5 e 12 de novembro, sendo está a principal porta de entrada para o curso superior. E para ajudar esses jovens na reta final de estudos com diversão e entretenimento, a Faculdade Anhanguera, referência em ensino de qualidade, em parceria com o Globoplay irá oferecer um mês de acesso gratuito à plataforma para todos os estudantes.

A parceria tem o objetivo de levar diversão e entretenimento aos estudantes por meio de séries originais, filmes, documentários, novelas e outros conteúdos relevantes que possuem na plataforma. Entre os destaques que estão disponíveis no streaming da Globo e que podem auxiliar os jovens tanto nos estudos, com temas que caem no ENEM, como também na descontração estão: “Fim”, “A Divisão”, “Os Outros”, “As Aventuras de José e Durval”, “A Vida pela Frente”, “Vicky e a Musa”, “Rensga Hits!”, “As Five”, “Sob Pressão”, “Encantado’s”, entre outros.

Para ter acesso a plataforma, os vestibulandos devem se cadastrar no site até dia 12 de novembro e preencher informações como nome, idade e escolaridade para garantir o benefício. A gratuidade vale para usuários novos, por um mês após o primeiro acesso.

Para Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, detentora da Anhanguera, a instituição segue seu propósito de guiar os estudantes em sua jornada acadêmica para combater barreiras que limitam a adesão ao ensino, com parcerias voltadas ao aprendizado. “Buscamos realizar ações com foco nos estudantes, pois sabemos o quanto, nos tempos atuais, eles buscam referências em filmes, séries e documentários para adquirir ainda mais conhecimentos. Nossa parceria com o Globoplay tem o objetivo de oferecer aprendizado de forma acessível por meio do streaming. Estamos inovando ao unir a educação e o entretenimento, proporcionando aos jovens que se preparam para o ENEM, uma maneira descontraída de estudar na reta final”, finaliza.