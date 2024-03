A labioplastia, procedimento cirúrgico para alterações estéticas nos lábios vaginais, tem ganhado popularidade nos últimos anos. No entanto, a busca por essa técnica deve ser acompanhada de cautela, alerta Dulce Cristina Pereira Henriques, médica ginecologista especialista em laserterapia e cirurgia íntima no Instituto GRIS.

Ela explica a importância de escolher um profissional qualificado e experiente para realizar a labioplastia, ressaltando que, embora a cirurgia possa trazer benefícios estéticos e emocionais significativos, quando realizada por um profissional não adequado, pode resultar em complicações e insatisfação com os resultados.

No final do ano passado, a tiktoker Vanesa Vaughn viralizou ao relatar que passou por uma labioplastia em 2020 que foi mal sucedida. A cirurgia, que tinha como foco a correção estética, acabou trazendo prejuízos. “Ele [o profissional] amputou os meus pequenos lábios e a técnica usada era muito antiga e ultrapassada”, explica ela no vídeo. Como resultado, Vanesa conta que por muito tempo após o procedimento ela não conseguia ter relações sexuais ou andar de bicicleta, além de viver em dor constante.

Qual a melhor técnica?

Dulce afirma que a técnica de dewedge labioplastia, conhecida como labioplastia perfeita, preserva integralmente a anatomia da vulva e proporciona resultados estéticos e funcionais superiores. No entanto, ela enfatiza que muitas pacientes estão sendo submetidas a procedimentos inadequados, nos quais apenas parte do problema é resolvido, deixando-as insatisfeitas e, em alguns casos, com complicações adicionais.

“A labioplastia é uma cirurgia delicada que requer habilidade e experiência por parte do cirurgião”, afirma a ginecologista. A médica cita que uma das maiores dificuldades é que muitos profissionais não estão capacitados para mexer no excesso de pele que recobre o clitóris. “É fundamental escolher um médico que esteja familiarizado com as técnicas mais recentes e que tenha um histórico comprovado de resultados satisfatórios”.

Além disso, Dulce destaca que a cobertura por planos de saúde para a labioplastia é limitada, o que pode levar as pacientes a procurarem alternativas mais acessíveis, muitas vezes comprometendo a qualidade do procedimento.

“É um investimento em si mesma, mas é essencial priorizar a qualidade e a segurança”, acrescenta Dulce. “Optar por profissionais não adequados pode resultar em complicações sérias e insatisfação com os resultados, prejudicando a saúde física e emocional das pacientes”, encerra.

Brasil recebe curso com médico polonês sobre a técnica

Pensando justamente na qualidade de vida das mulheres que buscam este tipo de procedimento, a faculdade Inspirar Med e o Instituto GRIS lançaram a segunda edição do curso “Labioplastia Perfeita”, que oferece uma oportunidade única de aprimoramento profissional para médicos que desejam aprimorar suas técnicas. Ministrado pelos renomados Drs. Dawid Serafin e Dulce Henriques, o curso transmite conhecimento médico de alto nível, fundamental para o sucesso da cirurgia.

O médico polonês Dr. Dawid Serafin, um dos coordenadores do curso, é referência internacional em Ginecologia Estética e Regenerativa na Europa. O evento ocorre nos dias 17 e 18 de maio em Curitiba.

“O que nós estamos vendo com uma certa frequência, hoje em dia, são cirurgias mal realizadas. Então, a paciente acaba tendo que voltar e fazer um novo procedimento, às vezes com outro médico, por ter ficado insatisfeita com o primeiro procedimento. Por isso, aqui, buscamos a perfeição e o profissionalismo, para que casos assim não ocorram”, finaliza Dulce.