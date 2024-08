A Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB) confirmou a candidatura do ex-prefeito Vanderlei Larguesa (PT) para candidato a prefeito. O partido terá como vice o Guarda Municipal Bandeira.

Anderson dos Santos Bandeira, é Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d Oeste, Formado em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Unopar.

Leia abaixo o documento Larguesa prefeito

A Federação Brasil da Esperança através da sua 1ª Vice Presidente Federação Brasil da Esperança e Presidente do Partido Verde Esther Moraes e 2º Vice Presidente da Federação Brasil da Esperança e Presidente do Partido dos Trabalhadores Luis Vanderlei Larguesa, informa que na manhã de hoje (3) realizou-se a Convenção Partidária oficializando os nomes dos pré-candidatos a vereadores pelo Partido dos Trabalhadores e Partido Verde, também oficializou a candidatura ao majoritário da cidade com o nome do pré candidato a prefeito Vanderlei Larguesa (PT) e Anderson Bandeira (PSB).

Informamos também que a Federação Brasil da Esperança irá coligar com o Partido Socialista Brasileiro e nossa coligação será denominada “SANTA BÁRBARA É O QUE INTERESSA!”

Agradecemos a presença de todos os filiados, representantes dos movimentos sociais, dirigentes partidários, militantes e pré candidatos.