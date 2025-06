Um homem do grupo Legendários morreu após ter mal súbido neste último sábado (28). O homem de 40 anos, identificado como Rodrigo Nunes de Oliveira, morreu em Rondonópolis, durante um encontro religioso. Ele participava de uma trilha com o grupo cristão Legendários, que contava com cerca de 150 pessoas, quando passou mal repentinamente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participantes do encontro relataram que ele apresentou sinais de uma crise convulsiva de forma repentina. Equipes de socorro foram acionadas e o encaminharam ao Hospital Regional da cidade. Rodrigo chegou a ser entubado e recebeu atendimento intensivo, mas não resistiu.

Rodrigo trabalhava em uma empresa de segurança do trabalho. Nas redes sociais, ele se apresentava como casado, pai de dois filhos e cristão metodista. O corpo de Rodrigo foi sepultado no cemitério da Villa Aurora.

Quem são os legendários?

O grupo Legendários é conhecido por promover encontros e ações de cunho espiritual e comunitário. A organização ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Leia Mais Notícias do Brasil