Lei Lucas: Saúde de Santa Bárbara capacita 100 profissionais

Mais de 100 profissionais entre professores, monitores, estagiários e cuidadores

de alunos do público-alvo da educação infantil da ABE – Casa da Criança participaram nesta quinta-feira (25) de formação de Primeiros Socorros na sede da entidade. A iniciativa integra a formação continuada em cumprimento a Lei Federal nº 13711/2018, a Lei Lucas.

Durante o treinamento de 2h30 com a enfermeira Liliane Fernanda Barboza da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Grego, os participantes receberam orientações sobre como proceder no caso de acidentes mais comuns, como ocorrências de engasgo, parada cardiorrespiratória, convulsões, choque elétrico, queimadura, animais peçonhentos, ferimentos e hemorragias, entre outras. Na parte teórica, com um auxílio de um boneco de bebê, foram mostradas diversas técnicas de primeiros socorros para os profissionais.

Além dos profissionais da área de Educação, a Secretaria de Saúde segue com as formações de atualização e qualificação contínuas. Somente em 2023 a pasta foi responsável por 25.899 horas de treinamentos e ações correlatas, contabilizando mais de 1,2 mil participações presenciais ou on-line, de profissionais de diversas áreas, visando à melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade da Saúde, considerando sempre as expectativas e as necessidades da população.

Os profissionais de Saúde também participaram de treinamentos junto a outras secretarias, como o curso para formação de Brigadistas de Incêndio e a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), além de atuar na implantação e atualização de Protocolos e Processos Operacionais Padrão (POPs) da Secretaria de Saúde.

