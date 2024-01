Dia da Gula: a fronteira entre o prazer e a compulsão alimentar

Gula- Desde o início do programa, o BBB24 tem sido amplamente discutido.

Um dos tópicos debatidos nas redes sociais é a relação de Yasmin Brunet com a alimentação, que infelizmente provocou alguns comentários prejudiciais por parte dos participantes. A modelo compartilhou abertamente sua luta contra a compulsão alimentar, confirmada por sua mãe, Luiza Brunet, fora do confinamento.

A experiência ocasional de se permitir um banquete gastronômico é um deleite compartilhado por muitos, mas quando essa indulgência se transforma em um padrão recorrente, pode indicar a presença de distúrbios alimentares que vão além da simples gula. O Núcleo de Compulsão Alimentar da Holiste Psiquiatria enfatiza que a perda de controle à mesa pode ser um sinal de alerta para condições como obesidade e bulimia.

A psicóloga Bárbara Santos, Coordenadora do Núcleo de Transtornos Alimentares da Holiste, destaca que a gula pode ser mais do que apenas uma apreciação culinária descontrolada. Pode servir como uma tentativa inadequada de suprimir emoções, uma forma de preencher um vazio emocional. Essa relação problemática com a comida não apenas priva a pessoa do prazer da alimentação, mas também pode levar a consequências sérias, como obesidade, cálculos renais, diabetes e gastrite.

A gula, do ponto de vista médico, é vista como um comportamento excessivo em relação à comida, indicando a ausência de controle e autocontrole na ingestão alimentar. A pessoa compulsiva consome grandes quantidades sem conseguir regular o que está ingerindo.

A psicóloga ressalta que muitos pacientes, ao buscar tratamento, inicialmente têm dificuldade em identificar a fonte do problema. No entanto, ao longo das sessões focadas na saúde mental, questões pessoais e dinâmicas familiares muitas vezes não verbalizadas vêm à tona. A abordagem multidisciplinar, que pode incluir nutricionistas e psiquiatras, desempenha um papel crucial na compreensão e tratamento dessas questões.

No caminho em direção ao bem-estar físico e mental, a informação é a chave. Para obter mais detalhes sobre distúrbios alimentares e tratamentos disponíveis, visite o site da Holiste Psiquiatria: https://holiste.com.br/

Sobre a Holiste

A Holiste é uma clínica de excelência em saúde mental, criada há 20 anos pelo médico psiquiatra, Dr. Luiz Fernando Pedroso, sediada em Salvador, Bahia, com atendimento nacional. Na sede principal, localizada em Salvador, funcionam os serviços ambulatorial e de internamento psiquiátrico. A estrutura da clínica conta, ainda, com o Hospital Dia (destinado à ressocialização do paciente) e com a Residência Terapêutica (moradia assistida para pacientes crônicos), dispondo sempre de estrutura e tecnologia de ponta.

A instituição conta com mais de 200 profissionais, um corpo clínico composto por médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, gastrônoma, dentre outros, com vasta experiência em tratamento de transtornos relativos à saúde mental. P

