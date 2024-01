Trem Intercidades: momento histórico para São Paulo e o Brasil, por Dirceu Dalben

Está marcada para o dia 6 de fevereiro, em Campinas, a primeira audiência pública sobre o projeto do Trem Intercidades (TIC), que em seu primeiro trecho ligará São Paulo a Campinas, passando por Jundiaí. Com o lançamento do edital do TIC, em outubro do ano passado, pelo governo estadual, e agora com a realização das três audiências públicas previstas, para a discussão do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, São Paulo vive um momento histórico. O Trem Intercidades vai inaugurar um novo ciclo de mobilidade entre duas das principais metrópoles brasileiras, a de São Paulo e a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As vantagens ambientais do TIC são evidentes. Com o transporte de passageiros na modalidade expressa, de média velocidade, haverá uma relevante redução na emissão de gases de efeito-estufa, em comparação com uma viagem entre Campinas e São Paulo feita por ônibus ou veículo particular. Ou seja, será uma grande contribuição de São Paulo para os esforços planetários de enfrentamento das mudanças climáticas, que estão causando cada vez mais estragos, com chuvas intensas ou secas históricas.

Do mesmo modo, o transporte de passageiros por ferrovia representa um grande ganho em termos de preservação de vidas humanas, pela redução imediata na taxa de acidentes automobilísticos, que continua muito alta no Brasil. Infelizmente o nosso país ainda está entre aqueles com maior número desse tipo de acidentes, com muita dor para milhares de famílias.

Nesse sentido, é preciso destacar o papel do governador Tarcísio de Freitas em todo esse processo de viabilização do Trem Intercidades, que na prática vai representar a materialização de um sonho antigo dos paulistas. A desativação do transporte de passageiros pela malha paulista, que antes era feito pelas precursoras companhias ferroviárias, como a Paulista e a Mogiana, ambas sediadas em Campinas, foi um enorme prejuízo no desenvolvimento do estado e do país.

Com sua postura de estadista, o governador vem sendo o principal defensor do TIC, que também contará com recursos federais. Tarcísio considera que a reativação do transporte ferroviário é um dos eixos centrais para um novo salto do desenvolvimento no estado.

Em toda a Europa e na América do Norte, por exemplo, o transporte ferroviário continua sendo um dos preferidos da população local e dos turistas, representando ganhos significativos em geração de emprego e renda para as comunidades locais. Com o TIC, espera-se que São Paulo e o Brasil passem a de fato retomar esse transporte que é eficiente, seguro, rápido e prazeroso. O transporte de cargas também está sendo cada vez mais incentivado em território paulista, o que é fundamental para, sem trocadilhos, a locomotiva do Brasil!

Valorizar e incentivar projetos como o Trem Intercidades é o grande propósito da Frente Parlamentar das Ferrovias, que tenho a honra e o compromisso de liderar na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Frente Parlamentar fará de tudo para que, literalmente, a mobilidade pelos trilhos entre em definitivo na agenda do país, em defesa do meio ambiente, da qualidade de vida e do fortalecimento de nossa economia.

Por Dirceu Dalben, deputado estadual