Volta às aulas: mais de 16 mil alunos iniciam o ano letivo na segunda em SBO

Na próxima segunda-feira (29) tem volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste. São mais de 16 mil alunos que iniciam o ano letivo nas 58 unidades municipais e escolas conveniadas. O primeiro dia contará com a presença das famílias na escola, com atividades de interação, apresentação dos profissionais, da rotina e dos ambientes escolares.

Os demais dias da semana seguem em período de adaptação, com horários diferenciados e até o fim de semana retomam o horário normal, conforme cronograma previamente enviado as famílias pelas unidades escolares.

A Educação Infantil, segmento de 0 a 3 anos, seguirá no primeiro dia com entrada às 7 horas para o “momento família”. No segundo dia, saída às 9 horas, no terceiro dia, saída após o almoço e no quarto dia, saída após o lanche da tarde. Na sexta-feira (2) terá horário normal.

As crianças do Jardim I e II de período integral seguirão para o “momento família” no primeiro dia com entrada no horário pré estabelecido da unidade escolar (7 horas ou 7h30). No segundo dia, saída às 9h30, no terceiro dia, saída após o almoço e no quarto dia, saída após o lanche da tarde. Na sexta-feira (2), horário normal.

Já as crianças do Jardim I e II que frequentarão as escolas em horário regular, seguirão para o “momento família” no primeiro dia com entrada às 7h30 para o período da manhã e às 13 horas para o período da tarde. No segundo, terceiro e quarto dia terão saída às 9h30 para o período da manhã e às 15 horas para o período da tarde. Na sexta-feira, 2 de fevereiro, horário normal.

O Ensino Fundamental de período integral atenderá do primeiro ao terceiro dia, das 7 às 11 horas, e as escolas de período regular atenderão do primeiro ao terceiro dia, período da manhã, das 7 às 9h30 ,e para o período da tarde das 12h30 às 15 horas. No quarto dia, 1º de fevereiro, o horário de aula será normal, completando o período de adaptação. Os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) iniciam as aulas em período completo já no primeiro dia de aula (29 de janeiro).

As equipes gestoras e apoios iniciaram às atividades na terça-feira (23) para planejamento e organização escolar. Na quarta-feira (24), professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil retomaram as atividades. Por sua vez, na sexta-feira (26), professores especialistas participarão de formação na Secretaria de Educação.

A alimentação escolar também foi iniciada com refeições e lanches planejados por nutricionistas da Secretaria. E o transporte escolar segue com todas as linhas rurais, urbanas e o adaptado em funcionamento para garantir a locomoção dos alunos que precisam.

Durante o recesso escolar, a Prefeitura intensificou por meio de diversas frentes de trabalho, serviços de manutenção, obras e reformas para receber os alunos e funcionários para o ano letivo de 2024 com ambientes mais qualificados para convivência, aprendizagem e desenvolvimento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou ainda pelo telefone (19) 3464.9449, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.