Paulistas eleitos os brasileiros mais comunicativos do país

Paulistas- Afinal, que região lhe vem à mente quando você pensa nas pessoas

mais comunicativas do Brasil — ou seja, aquelas que, se comparadas às populações dos demais estados, são capazes de chegar e contagiar o ambiente seja qual for a ocasião? Segundo a maioria dos brasileiros questionados pela plataforma Preply no último mês, a resposta não deu em outra: os paulistas.Geralmente associados a estereótipos como “apressados” e “workaholics” em outras regiões, os habitantes de São Paulo foram eleitos os melhores comunicadores por 17,7% dos internautas, que ainda os alçaram ao top 3 maiores paqueradores, anfitriões e festeiros a nível nacional.Isso porque, para compreender quais estereótipos as pessoas tendem a atribuir a cada região no dia a dia, recentemente, a especialista no ensino de idiomas pediu que mil respondentes de todas as partes do Brasil indicassem que estados correspondiam a uma lista de adjetivos previamente selecionados pela plataforma, que abarcaram características como “paqueradores” e “reservados”. Se, de um lado, a impressão geral é a de que os paulistas são sinônimo de boa comunicação, de outro, quem ocupa o pódio dos melhores anfitriões é ninguém mais, ninguém menos que os mineiros.

Principais conclusões

Para os brasileiros, os maiores paqueradores do país estão no Rio de Janeiro (33%);

estão no Rio de Janeiro (33%); Os mineiros (22%), por sua vez, são os campeões no quesito bons anfitriões ;

; Todo o pódio dos habitantes mais reservados foi ocupado por estados da região Sul;

foi ocupado por estados da região Sul; Os baianos foram tidos como festeiros por 35,5% dos entrevistados;

por 35,5% dos entrevistados; À frente dos cariocas e baianos, o título de pessoas mais comunicativas do país (17,7%) é dos paulistas.

do país (17,7%) é dos paulistas.

Mineiros e baianos, os melhores anfitriões do Brasil Sorriso no rosto, uma boa conversa, disposição para ajudar… se existe algo que ninguém no país dispensa é ser bem recebido seja qual for o lugar — algo que os mineiros, aparentemente, dominam como ninguém. Afinal, reforçando o título de um dos destinos mais acolhedores do mundo dado em 2021 pela plataforma Booking, de acordo com os entrevistados pela plataforma, não há quem ganhe dos residentes de Minas Gerais (22%) em matéria de hospitalidade.