Leilão- Os veículos elétricos vêm ganhando protagonismo no mercado brasileiro, impulsionados pelo avanço tecnológico e pelo crescente interesse por soluções de mobilidade mais sustentáveis. Para motoristas e compradores que desejam adquirir modelos elétricos com condições mais competitivas, os leilões organizados pela Copart, empresa referência na compra e venda de veículos, representam uma oportunidade estratégica, ao reunir diversidade de modelos.

Nos certames organizados entre os dias 27 e 28 de janeiro, os motoristas terão a oportunidade de aquirem diversos modelos da montadora chinesa BYD. Entre os modelos disponíveis estão, Yuan EV GL 150 kW 2023/2024, com tabela Fipe avaliada em 167.251,00 reais e Yuan EV GL 150 KW 2023/2024, com tabela Fipe avaliada em 167.251,00 reais. Os dois modelos foram classificados como “pequena monta”, categoria que reúne veículos cujos danos não comprometem a estrutura.

Ainda estará disponível para o arremate o veículo Song DM-i 1.5 16V 2023/2024, com tabela Fipe avaliada em 173.650,00 reais. Já esse modelo está classificado como “Financiamento” e nesta categoria são disponibilizados automóveis que foram adquiridos por meio de banco ou financeira que acabaram sendo retomados pela instituição credora devido à inadimplência do comprador.

Os veículos ofertados nos leilões organizados pela Copart são vendidos com até 30% de desconto em relação ao valor da Tabela Fipe, além de benefícios como a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2025.

Como participar do leilão

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para participação dos interessados serão abertas 30 minutos antes do início de cada sessão e permanecerão disponíveis até o encerramento do certame.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Sobre a Copart

A Copart é uma empresa multinacional norte-americana com ações na NASDAQ e presente em onze países nas Américas, Europa e Ásia. No Brasil desde 2012, a atuação da Copart é voltada para o setor automotivo com vasta experiência em organização de leilões extrajudiciais de veículos, com 25 pátios em todas as regiões no território nacional além do recente lançamento do marketplace de compra e venda de veículos.

A companhia emprega as mais altas tecnologias e inovação para garantir rápida monetização do bem, menor tempo de giro e maior rentabilidade tanto para o cliente corporativo, pequenos frotistas, lojistas e consumidor final.

A operação da Copart possibilita ao proprietário comercializar todos os modelos de automóveis, desde irrecuperáveis até carros de colecionador. A solução garante que o veículo seja comercializado no menor prazo do mercado, de forma ágil, online e sem grandes burocracias.