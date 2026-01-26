Nova Odessa lança cursos gratuitos de Elétrica e Hidráulica em parceria com Senai

Iniciativa vai qualificar a população para o mercado de trabalho com formação prática e gratuita no CTVP. Inscrições começam em 2 de fevereiro no Poupatempo

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Senai Americana, está oferecendo cursos de aperfeiçoamento profissional nas áreas de Elétrica e Hidráulica. As inscrições devem ser feitas presencialmente, a partir do dia 2 de fevereiro, no 2º andar do Poupatempo. As aulas começam em 3 de março, no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional). Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo (até o 5ª ano).

O curso de Técnicas de Execução e Montagem de Circuitos Elétricos Prediais tem duração de 80 horas. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, no período da manhã, das 8h às 12h. Os participantes aprenderão a montar circuitos elétricos, instalar dispositivos e componentes elétricos em residências e prédios, sempre seguindo normas técnicas, cuidados com o meio ambiente e regras de saúde e segurança no trabalho.

O curso de Técnica para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais tem duração de 60 horas. As aulas também ocorrerão às terças e quintas-feiras, porém no período da tarde, das 13h30 às 16h30. Durante a formação, os alunos desenvolverão competências para trabalhar com instalações de água fria, água quente e esgoto sanitário, seguindo projetos arquitetônicos e utilizando ferramentas e equipamentos adequados.

“Esses cursos visam capacitar a mão de obra local, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda no município”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, professor Antonio Teixeira.

O Poupatempo fica na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro, e o CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) está localizado à Rua Flamboyant, 1º 933, no Jardim Capuava.

