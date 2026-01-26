O presidente nacional do PSD Gilberto Kassab disse esta segunda-feira que descarta apoio de seu partido ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), herdeiro do pai e nome indicado como seu sucessor nas eleições deste ano. Seu partido queria apoiar Tarcísio de Freitas a presidente, mas não deve embarcar no bolsonarismo este ano.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Ex-prefeito de São Paulo e hoje focado em ser sucessor de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no governo de São Paulo, Kassab é visto como bússola política para os políticos de boa parte dos partidos do Centrão e tem enorme peso na opinião de vereadores e prefeitos do interior paulista.
Disse Kassab
“Desejo boa sorte a Flávio Bolsonaro, que ele faça uma boa campanha e possa levar suas ideias e projetos para o país. O PSD tem uma posição muito clara: se Tarcísio for candidato, vamos apoiá-lo; se não for, temos dois pré-candidatos, Ratinho Jr. e Eduardo Leite.”
Leia + sobre política regional