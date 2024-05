Leitinho reúne 1000 apoiadores em evento de pré-candidatura

Cerca de mil pessoas – entre elas, 100 pré-candidatos a vereador, de nove partidos – participaram na noite da última sexta-feira (10/05) de um evento suprapartidária de apoio à pré-campanha à reeleição do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder, PSD) e do vice-prefeito Mineirinho (Alessandro Miranda, União Brasil), de Nova Odessa. O encontro aconteceu em um salão de eventos da cidade e contou com grandes “participações especiais”.

Destaques para as presenças do deputado federal Jonas Donizette, do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (representando também seu pai, o deputado estadual Dirceu Dalben), e do ex-candidato a prefeito de Nova Odessa Capitão Jackson Candian. Mandaram mensagens gravadas de apoio a Leitinho e Mineirinho o deputado federal Saulo Pedroso e o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, entre outros.

“O Leitinho é um homem simples, humilde, que não mudou seu procedimento. Ele merece esse carinho que o povo de Nova Odessa tem por ele. Nova Odessa está uma cidade bonita, você faz um bom trabalho, com a ajuda dessa população maravilhosa. Contem comigo lá na Câmara dos Deputados, vou ajudar esse homem a ser o melhor prefeito que essa cidade já teve”, discursou Jonas Donizette.

“Estar com o Leitinho em cima desse palco, diante dessa multidão, é um motivo de orgulho. Fico feliz de ver pessoas de bem, pessoas de caráter, se unindo para fazer o bem por essa linda cidade. Nova Odessa vive um dos momentos mais felizes de sua história, em que a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, com Poupatempo, com Corpo de Bombeiros, com geração de empregos e em breve, a UTI. Essa é a melhor gestão que essa cidade já teve”, acrescentou o prefeito Luiz Dalben, de Sumaré.

“A palavra que mais escuto hoje à noite aqui é muito pertinente: humildade. Conheço o Leitinho há mais de 40 anos, estudamos juntos. O tempo passou, e hoje tanto o Leitinho quanto eu somos servidores públicos, ele como vereador e prefeito e eu, como policial. E ainda se formou em Medicina Veterinária. Fomos adversário políticos, nunca no campo pessoal. Ele foi eleito, e faz essa administração diferente na cidade, voltada aos menos favorecidos. Essa é a regra que Jesus nos ensinou”, discursou Capitão Jackson.

O evento serviu também como um incentivo e motivação aos pré-candidatos a vereador do “time Leitinho”. “Acreditem em mim, já disputei muita eleição: 80% dos eleitores não têm candidato a vereador 10 dias antes da eleição. Se apresentem, conversem, peçam voto, acreditem em vocês. Porque o prefeito Leitinho vai precisar de um time forte de vereadores para fazer um bom governo”, completou o deputado Jonas Donizette.

“Hoje Nova Odessa é uma cidade mais leve, mais alegre. A gestão municipal respira humildade, e o povo adora o Leitinho. Eu não sou político, mas ao lado dessa pessoa, com essa humildade, eu aceitei o desafio de ser vice-prefeito. Porque eu sou mineiro de nascença, mas novaodessense de coração, eu amo essa cidade e quero ela cada vez melhor”, discurso o vice-prefeito Mineirinho.

“Nossa população quer mais Saúde, mais Educação, mais Segurança, e é isso que nós estamos fazendo. Disseram que era impossível fazer uma UTI, e ela está 95% concluída. O Departamento de Bem-Estar Animal também, assim como o Parque das Crianças. Já entregamos o Poupatempo e o Corpo de Bombeiros, e levamos água no Pós-Anhanguera, o que nunca fizeram. E queremos fazer muito mais por Nova Odessa ainda. Quero continuar trabalhando por nosso povo e fazendo a diferença na vida das pessoas”, finalizou o prefeito Leitinho.