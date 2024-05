Prefeitura de Santa Bárbara leva 20 toneladas de doações para o RS nesta terça

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Defesa Civil, leva a primeira carreta com as doações dos barbarenses para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14). A partida está marcada para as 5 horas. São mais de 20 toneladas entre produtos de higiene, limpeza, água potável e cestas básicas. A campanha segue em parceria com Supermercados Pague Menos, Tivoli Shopping e Tavares Agropet. Quase 40 toneladas de produtos e itens já foram arrecadados. Em breve nova carreta seguirá para o Sul.

As doações serão levadas até o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo e Defesa Civil de São Paulo e serão encaminhadas às famílias vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul voluntariamente pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam.

O governo gaúcho solicita, neste momento, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e água potável. Pessoas ou instituições podem doar sabonete, shampoo, condicionador, escova e creme dental, desodorante, aparelho de barbear, absorvente, fralda, lenço umedecido, detergente, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, água sanitária, pano de chão, rodo, vassoura e balde, além de água potável.

Roupas, cobertores e roupas de cama novas ou em bom estado e prontas para usar, além de cestas básicas fechadas também já estão sendo recebidas.

A Defesa Civil solicita ajuda para identificar as doações e auxiliar na entrega. Produtos de limpeza ou de higiene pessoal devem estar vedados e identificados conforme o tipo de produto e acomodados em sacos ou caixas. Embalagens de água devem estar bem acondicionadas e identificadas para evitar vazamentos. Os demais produtos também devem estar separados por tamanhos, gêneros e categorias e identificados.

Confira os pontos de coleta:

• Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste (Rua Graça Martins, 464, Centro)

Segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas

• Supermercados Pague Menos

Unidade Rua Treze de Maio

Segunda a sábado, das 7 às 21 horas

Domingo, das 8 às 14 horas

Unidades: Jardim Firenze, Cidade Nova e Avenida da Amizade

Segunda a sábado, das 7 às 22 horas

Domingo, das 7 às 20 horas

• Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699, Mollon)

Segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados, das 11 às 22 horas

• Tavares Agropet (Rua Holanda, 2035, Jardim Europa)

Segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

Sábado, das 8 às 16 horas

Domingos e feriados, das 8 às 12 horas