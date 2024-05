A peça adaptada da obra do escritor Machado de Assis, “Quincas Borba”, entra em cena no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, na próxima terça-feira (14), às 10h. Os ingressos estão disponíveis, na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 20 e R$ 60.

O espetáculo conta a história do humilde mineiro Rubião, que ganha uma fortuna em forma de herança do amigo e filósofo criador do “Humanitismo” Quincas Borba. Mas, em contrapartida, Rubião tem a missão de cuidar do amado cão “Quincas Borba”, que leva o mesmo nome do dono.

Rico, Rubião muda-se para o Rio de Janeiro onde encontrará tudo o que o dinheiro pode trazer: luxo, fama e aproveitadores de todo tipo, relações baseadas no interesse e na vileza.

Esta obra é, antes de tudo, uma crítica irônica e voraz à sociedade brasileira do século 19, revelando toda futilidade e falta de ética da elite, bem como a ideologia de que o mais forte sempre vence.

“A obra machadiana continua atual em muitos aspectos, como é o caso de ‘Quincas Borba’. Essa adaptação é um bom programa para o começo da semana no Teatro Lulu Benencase”, convida a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, bairro Jardim Girassol. A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.