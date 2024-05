Na última semana, o deputado estadual Dirceu Dalben reiterou seu pedido de ampliação

e remodelação da Ponte Chamas do Progresso sobre a Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332), em Paulínia, durante uma reunião com o secretário estadual de Parcerias de Investimentos, Rafael Benini. O objetivo é disponibilizar novo acesso aos bairros e melhorar a mobilidade para os moradores e trabalhadores da região.

A ponte fica entre as regiões Central e Norte da cidade, onde estão localizados bairros como Planalto, Pinheiro, Leonor, Vida Nova, São José, João Aranha, entre outros. Além de destacar a importância da urgência da reformulação estrutural do dispositivo de mobilidade, o parlamentar reforçou a necessidade de intervenção no entorno para reorganização completa do trânsito da região.

“O modelo atual da ponte faz com os moradores busquem rotas alternativas pela região central da cidade, o que sobrecarrega também o trânsito nestas rotas. A ampliação da ponte Chamas do Progresso vai favorecer o fluxo de veículos e, consequentemente, proporcionar maior segurança e conforto à população, especialmente nos horários de pico, por exemplo, na ida para o trabalho e na volta para casa”, explicou o deputado Dalben.

Para o secretário estadual Benini, a solicitação do parlamentar “é uma reivindicação que faz todo sentido”. “A gente vai analisar para dar celeridade para atender o mais rápido possível esse pedido!”, reforçou.

Segundo Dalben, a mobilidade urbana é um dos grandes desafios para o desenvolvimento econômico e social dos municípios paulistas e a parceria com o Governo Estadual é fundamental para a realização de intervenções e obras necessárias, a exemplo do que ocorreu na Rodovia Adauto Campos Dall’Orto, que liga Paulínia e Sumaré à Rodovia Anhanguera, que passou por um pacote de melhorias após intervenção do parlamentar, incluindo a duplicação da via.

“Agradeço ao secretário Benini pela atenção ao nosso mandato e pela pronta disposição em atender nossa solicitação. Quando melhoramos a mobilidade urbana também melhoramos a qualidade de vida das pessoas, que passam a chegar mais cedo em casa, transitando por uma rua, avenida ou rodovia mais estruturada e segura”, finalizou o deputado.

