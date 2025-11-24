As enquetes realizadas pelo NM Novo Momento no Instagram e em grupos de WhatsApp mostraram um cenário dividido por parte do leitor, mas com ligeira vantagem para o grupo favorável à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No Instagram, 49% dos participantes disseram “Concordo!”, enquanto 15% afirmaram “Não concordo!” e 34% consideraram que “Moraes é ditador!”.

Nos grupos de WhatsApp, os resultados seguiram a mesma linha. No primeiro grupo, 61 votos foram a favor da prisão, 32 disseram que Bolsonaro é inocente e 53 classificaram o ministro Alexandre de Moraes como ditador. No segundo grupo, as opiniões também se dividiram: 21 votos concordaram com a prisão, 21 foram contra e 27 acusaram Moraes de autoritarismo.

Leitor do NM pistola com Xandão

Os dados mostram que, apesar das divergências intensas, a maior parte do público consultado concorda com a decisão judicial, enquanto outra parcela significativa concentra as críticas no ministro Alexandre de Moraes.

Leia + sobre partidos política regional