A polícia agiu rápido e recuperou um carro roubado na manhã desta segunda-feira (24) na região. Ele tinha roubado o carro em Americana e foi preso em Santa Bárbara d’Oeste. Os agentes de segurança da 2ª Cia PM do 19° BPM/I detiveram um homem em flagrante após localizar um veículo que havia sido furtado horas antes.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Durante patrulhamento, a equipe da PM identificou um automóvel com características semelhantes às de um veículo irradiado, além de notar que a placa estava adulterada com fita isolante.
A abordagem confirmou a adulteração e revelou a verdadeira identificação, correspondente ao carro furtado na vizinha Americana. No interior, os PMs constataram troca do módulo e danos no painel.
Polícia levou pro plantão
O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.