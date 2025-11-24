Sessão Pontos MIS exibe documentário “Haenyeo – A Força do Mar”

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe gratuitamente o documentário “Haenyeo – A Força do Mar”, na próxima segunda-feira (24), às 19h30, na Sessão Pontos MIS. A obra tem classificação indicativa livre. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

Na produção, o premiado fotógrafo brasileiro Luciano Candisani embarca em uma nova jornada, interessado pela história de um grupo de mulheres que vivem do mar. Ele retrata o trabalho diário dessas heroínas e traz consciência para uma necessidade vital dos tempos modernos: a sustentabilidade. Candisani parte para uma ilha na Coreia do Sul chamada Jeju, onde ele encontra as “Haenyeos”, as mulheres do mar. Corajosas, elas seguem uma tradição secular: mergulham utilizando apenas o ar de seus pulmões, a fim de colher produtos marinhos. É assim que ganham dinheiro para criar seus filhos e sustentar suas famílias, sem causar danos ao meio ambiente.

Com elas, Candisani enfrenta o desafio de uma árdua tarefa física, uma vez que as “Haenyeos”, apesar de suas idades avançadas, permanecem até cinco horas seguidas no mar. Nesta expedição, o fotógrafo busca uma motivação criativa única para revelar através de suas lentes esta incrível história de preservação cultural e responsabilidade ambiental.

“É uma alegria receber no MAC uma obra que valoriza a força das mulheres e a relação sustentável com o meio ambiente, nos conectando a uma tradição inspiradora e ampliando nosso olhar sobre diferentes culturas. Por meio da Sessão Pontos MIS, seguimos oferecendo conteúdos de qualidade e fortalecendo o acesso à cultura em Americana”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

