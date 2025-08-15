Léo da Padaria quer cadeiras de rodas em pós-operatórios de cirurgias ortopédicas

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a disponibilidade de cadeiras de rodas para pacientes em processo pós-operatório de cirurgias ortopédicas realizadas no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar explica que tem recebido várias reclamações de pacientes e familiares sobre a falta de cadeiras de rodas no Hospital Municipal para uso no período pós-cirúrgico de procedimentos ortopédicos. “Essa carência de equipamentos essenciais tem gerado transtornos, dificultado a locomoção segura dos pacientes e, consequentemente, comprometido a recuperação e o conforto durante o tratamento”, relata Léo.

O autor pergunta a quantidade atual de cadeiras de rodas disponíveis para uso de pacientes no Hospital Municipal; se existe um controle ou protocolo específico para disponibilização desses equipamentos a pacientes em pós-operatório de cirurgias ortopédicas; e pergunta se há previsão de aquisição, reposição ou manutenção das cadeiras para suprir a demanda. O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (19), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

