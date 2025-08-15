Cães terapeutas levam alegria e acolhimento a pacientes do HM de Americana

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu nesta quarta-feira (13) uma visita especial dos cães terapeutas do projeto “Patas que Curam”, que renovou o ambiente das alas e corredores da unidade. A iniciativa, conduzida pelo adestrador profissional Mateus Gardioni, utiliza a Pet Terapia para promover bem-estar físico e emocional a pacientes, familiares e profissionais de saúde.

Durante cerca de uma hora, pacientes previamente autorizados puderam interagir com os seis cães das raças Golden Retriever e Shih Tzu, além dos SRD (Sem Raça Definida), todos dóceis e treinados para ambientes hospitalares. O contato ajudou a reduzir o estresse, melhorar o humor e proporcionar leveza em meio à rotina de tratamento.

“Trazer o projeto ‘Patas que Curam’ para o nosso hospital é reforçar que o cuidado vai muito além do tratamento médico. É oferecer afeto, escuta e momentos que fortalecem a esperança”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

“O contato com os cães desperta sorrisos, resgata memórias afetivas e, principalmente, humaniza o atendimento hospitalar”, destacou Gardioni, idealizador do projeto e eleito Melhor Adestrador pelo IBOPE nos anos de 2024 e 2025.

O projeto segue protocolos rigorosos de higiene e saúde, garantindo segurança para pacientes e animais. Os resultados incluem maior socialização, melhora da autoestima e diminuição da percepção da dor.

A superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, ressaltou que a presença dos cães terapêuticos “cria um ambiente mais leve e acolhedor, contribuindo para reduzir a ansiedade, melhorar o ânimo e até favorecer a recuperação clínica”.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

