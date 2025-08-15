Um homem acusado de importunação sexual foi linchado no Pq Gramado em Americana esta quinta-feira. Em um vídeo que circula nas redes sociais, alguns jovens aparecem perto do homem bastante ferido e um deles fala:

“Aê rapaziada, pegamos. Decretado”. O vídeo circulou em grupos de WhatsApp.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante o dia, circulou uma foto ‘de alerta’ do homem que estaria atacando mulheres em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Linchado não seria de São Paulo

Segundo as informações passadas durante o dia, o homem teria vindo da Bahia e estaria perambulando pela região do Parque Gramado em Americana e Jardim Europa Santa Bárbara d’Oeste.

Passaram-se apenas poucas horas entre os primeiros alertas e os vídeos de linchamento do homem.

Leia Mais notícias da cidade e região