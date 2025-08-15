Teatro de Americana recebe o musical infantil “Frozen – 10 Anos”

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, neste sábado (16), às 16h, a reestreia do musical infantil “Frozen – Edição Comemorativa 10 Anos”. A produção celebra uma década da estreia do espetáculo com novidades, incluindo novos efeitos especiais, figurinos inéditos e músicas adicionais apresentadas ao vivo.

Baseado no sucesso da Disney, o musical é uma releitura da história das irmãs Elsa e Anna, com cenas marcantes como o momento em que Elsa libera gelo pelas mãos, utilizando efeitos de neve e ilusionismo. A adaptação, dirigida por Khamilahh Jelezoglo, com trilha sonora de JP Jelezoglo, apresenta uma narrativa reformulada em dois atos, incluindo mudanças na ordem das canções para surpreender o público.

A montagem infantil tem como destaque também as apresentações das canções músicas inéditas “Hygga” e “Monstro”, além do número musical dos Trolls, “Reparos”. A clássica “Livre Estou”, que no filme aparece no início da trama, ganha novo impacto como o final do primeiro ato, enquanto outras canções como “Rena é melhor do que gente” e “No verão” foram antecipadas.

Produção

“A produção promete apresentar ao público músicas inéditas e muitas surpresas em dois atos, trazendo para o palco do Teatro Municipal personagens queridos do imaginário popular, Elsa, Anna, Kristoff e Olaf. É uma opção de entretenimento para toda a família”, apontou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O espetáculo tem classificação livre e os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP