O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou uma indicação na secretaria

da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura, através da secretaria de Esportes, a criação e realização de um torneio futebol amador feminino em formato similar ao “Gigantão”, campeonato amador de futebol masculino popular na cidade.

No documento, o parlamentar relata o sucesso e a boa aceitação de campeonatos femininos realizados anteriormente, como o Torneio Nova Era de Futebol Feminino, que contou com apoio da secretaria municipal de Esportes, prefeitura, DAE e Guarda Municipal.

“A realização do Torneio Gigantão de Futebol Amador Feminino em nosso município com certeza é uma ponte para o incentivo ao esporte e às atletas de nossa cidade, que já mantêm a prática ativa através de torneios por toda a região. Considerando a ascensão do futebol feminino em Americana, indicamos que os estudos necessários sejam feitos para que o campeonato seja realizado já neste ano”, comenta Léo.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

