Anitta diz estar vivendo romance secreto: É tão gostoso

Anitta está vivendo um novo amor? Bom, foi o que a cantora deu a entender

no último domingo, dia 28, em uma entrevista que foi ao ar no Fantástico. Durante o bate-papo, a cantora contou ao jornalista que estava escolhendo manter tudo em sigilo dessa vez.

Famosas por manter seus relacionamentos públicos, ela comentou:

– Eu sempre expus muito da minha vida para todo mundo. Mas depois chegou uma fase da minha vida que aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo. Então eu tô vivendo, sim, meu rolê que é só meu, ninguém descobriu, está maravilhoso. E que continuem sem descobrir.

O ano promete ser agitado na carreira da cantora. Nos próximos meses, ela vai se desdobrar para levar o projeto Ensaios da Anitta para dez cidades brasileiras.

– Agora eu só vou fazer show que eu tiver afim. Só vou sair de casa para o que eu tiver a fim de trabalhar. Esse show do carnaval, eu amo demais, declarou a cantora.

Musa da Verde e Branco usa micro fio-dental em ensaio e revela fantasia: “ouro e cristais”

Carolina Arjonas prometeu uma estreia ousada e cumpriu! Musa do Carnaval pela Camisa Verde e Branco, ela roubou a cena durante o último ensaio da escola de samba no Anhembi, em São Paulo. Exibindo boa forma e seu bumbum de 113cm, ela atraiu muitos olhares.

A musa abusou da transparência, apostou em um body fio-dental e fez a peça desaparecer no seu bumbum. Assinada pela estilista Kell Mendes, o mesmo de Adriane Galisteu e Juju Salimeni, a fantasia foi cravejada com cristais suíços nas cores da escola.

Desenhado exclusivamente para ela, o look representa um trevo, símbolo da Verde e Branco. Para o desfile, ela promete ainda mais ousadia e luxo. Carolina vai usar um micro fio-dental banhado a ouro com cristais multicoloridos e um enorme costeiro de faisões. Ela ainda usará uma supercola trazida dos EUA para fixar um tapa-sexo por baixo e não mostrar demais.

“É bem pequena, minúscula mesmo. Quero o título de Musa do Bumbum do Carnaval”, brinca a modelo. “Mas investi em um costeiro de quase dois metros, são 500 penas. Vai dar um efeito incrível na avenida. Já provei a fantasia, vou usar um tapa-sexo adesivo para ficar mais confortável na hora de sambar. Não somei tudo, mas o look custa uns R$ 60 mil”, estima.

Na reta final, Carolina está treinando mais leve para evitar contusões. Além disso, recorre ao lifting de bumbum com aplicação de bioestimuladores. Tudo para manter as curvas. “Sou apaixonada por estética, é milagrosa. E para fazer bonito na avenida, aula de samba todos os dias. Evoluí muito”, comemora.

