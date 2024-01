Ao todo, 13 cidades em 9 Estados participarão da ação, com a distribuição total de aproximadamente 3 mil marmitas veganas para pessoas em situação de rua e meia tonelada de ração para animais. Coordenadores Locais e Detalhes da Distribuição: Bahia (BA) Coordenador: Estela Sales Telefone: 71 99353-4295 Cidade: Salvador Endereço: Igreja da Piedade Horário: A partir das 9:30 (Equipe); 11:00 (Montagem e Entrega) Quantidade de Marmitas: 50 Quantidade de Ração: 20 kg Distrito Federal (DF) Coordenadora: Milene Pinto Machado Telefone: 61 98184-7458 Cidade: Brasília Endereço: Rodoviária Plano Piloto Horário: 19h (Concentração) Quantidade de Marmitas: 200 Quantidade de Ração: 100 kg Goiás (GO) Coordenador: Leila (Rede de Proteção Animal Telefone: 62 98240-2403 Cidade: Goiânia Endereço: Setor Central, Praça do Trabalhador Horário: 20h Quantidade de Marmitas: 100 Quantidade de Ração: 40 kg Minas Gerais (MG) – Belo Horizonte Coordenador: Paulo Campos Telefone: 31 99391-8060 Cidade: Belo Horizonte Endereço: Praça Rui Barbosa Horário: 19h Quantidade de Marmitas: 150 Quantidade de Ração: 50 kg Minas Gerais (MG) – Conselheiro Lafaiete Coordenador: Leáh Drumond Telefone: 31 98569-5698 Cidade: Conselheiro Lafaiete – MG Endereço: Praça da Rodoviária Horário: 12:30 Quantidade de Marmitas: 40 Quantidade de Ração: 10 kg Mato Grosso do Sul (MS) Coordenador: Yasmin Fróes Telefone: 67 99902-5848 Cidade: Campo Grande Endereço: Arredores da antiga rodoviária, centro Horário: 19:30 Quantidade de Marmitas: 100 Quantidade de Ração: 8 kg Pernambuco (PE) – Olinda Coordenador: Iolanda Silva Telefone: 81 98401-8666 Cidade: Olinda Endereço: Bairro Santa Tereza, de forma itinerante Horário: 17h Quantidade de Marmitas: 100 Quantidade de Ração: 20 kg Pernambuco (PE) – Recife Coordenador: Goretti Queiroz Telefone: 81 99976-8912 Cidade: Recife Endereço: Casa Forte; em 20 bairros de Recife Horário: 22h Quantidade de Marmitas: 350 Quantidade de Ração: 50 kg Paraná (PR) Coordenador: Rita Garcia Telefone: 41 99282-2499 Cidade: São José do Pinhais Endereço: Centro POP, BR 376, 2612 – São Pedro, São José dos Pinhais – PR Horário: 12:30 (Distribuição das marmitas); 10h em diante (Distribuição de ração e consulta clínica dos animais) Quantidade de Marmitas: 100 Quantidade de Ração: 100 kg Rio Grande do Sul (RS) Coordenador: Graciela Giurni Telefone: 51 98117-5981 Cidade: Porto Alegre Endereço: Cozinha Solidária do MTST, Avenida da Azenha 608 Horário: 12h Quantidade de Marmitas: 400 Quantidade de Ração: 50 kg Santa Catarina (SC) Coordenador: Alex Chernehaque Telefone: 48 98413-8469 Cidade: Florianópolis Endereço: Praça XV Horário: 19h Quantidade de Marmitas: 200 Quantidade de Ração: 50 kg São Paulo (SP) Coordenadores: Dario, Aninha, Mônica, Gabriel Telefone: 11 97280-2391 Cidade: São Paulo, capital Endereço: Paróquia Padre Júlio Horário: 11h às 13h Quantidade de Marmitas: 1.300 Quantidade de Ração: 100 kg São Paulo (SP) – Baixada Coordenadora: Mari Polachini Telefone: 13 99756-9100 Cidade: Peruíbe Endereço: Praça da Matriz (Tenda de Apoio) Horário: 11h às 14h Quantidade de Marmitas: 50 Quantidade de Ração: 50 kg