Maior parque de infláveis da América Latina chega a Campinas

O Parque Gloob Super Jump, maior parque de infláveis da América Latina, chega pela primeira vez em Campinas no dia 8 de fevereiro e terá programação especial de Carnaval. Localizado no estacionamento VIP de Águas do Parque Dom Pedro, os mais de quatro mil m2 foram especialmente preparados para receber as famílias para curtirem a folia enquanto aproveitam os brinquedos infláveis gigantes, exclusivos e temáticos Gloob.

O parque conta com estações temáticas dos personagens preferidos das crianças, como D.P.A. (Detetives do Prédio Azul), Miraculous e Bugados, e monitores caracterizados. O espaço do Parque Gloob Super Jump é aberto ao público, com praça de convivência, música, cantinhos dos pais e venda de snacks. Há três opções para acessar os brinquedos: uma ou duas horas de diversão e o free day, em que é possível entrar e sair dos brinquedos quando quiser, dentro do horário de funcionamento.

A partir de sábado, 10, até 18 de fevereiro, além das atrações fixas do parque, também haverá decoração carnavalesca, playlist de Carnaval e, a cada duas horas, distribuição gratuita de confete e serpentina, acompanhada da festa de espuma. De 10 a 12 de fevereiro, também haverá apresentação de banda de charanga (banda de metais, que toca marchinhas típica do Carnaval). “Incentivamos às crianças a virem fantasiadas para participar dessa festa”, afirma Leonardo Martins, organizador do Parque Gloob Super Jump.

As crianças menores de cinco anos deverão brincar acompanhadas de um adulto responsável, que terá sua entrada nos brinquedos gratuita, assim como os acompanhantes de pessoas com deficiência (PCD), que além do tutor, recebem 50% de desconto no ingresso. Por se tratar de brinquedos infláveis, pessoas com próteses não poderão utilizá-las nos brinquedos. A atração também não é permitida para gestantes e pessoas acima de 100 quilos.

Serviço

Parque Gloob Super Jump

Local: Estacionamento VIP de Águas – Parque Dom Pedro – Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra

Quando: 8 de fevereiro a 30 de abril

Funcionamento: de terça-feira a domingo (segunda-feira de carnaval excepcionalmente)

Horário: das 13h às 21h (entrada permitida até às 20h)

Ingressos: Antecipados pela Eventim ou na bilheteria local – R$ 69,90 (1h); R$ 79,90 (2h); R$ 99,90 (Free Day); R$ 349,00 (Family Pass / 4 Ingressos Free Day); Pessoas Com Deficiência (PCD) têm 50% de desconto