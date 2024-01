Padre Reginaldo Manzotti retoma rotina de atividades após cirúrgia

Após 90 dias em recuperação de uma cirurgia na coluna, Padre Reginaldo Manzotti

retoma o programa “Experiência de Deus”, a partir da próxima nesta segunda-feira, 29 de janeiro, diretamente dos estúdios da Rádio e TV Evangelizar, em Curitiba (PR).

Seguindo todas as recomendações médicas, o sacerdote ainda necessita de repouso e fisioterapia e, por isso, não retornará com todas as suas atividades profissionais no momento. Seu retorno está marcado para o XII Retiro Nacional, que será nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Centro de Eventos Positivo.

“O repouso ainda se faz necessário, mas com a certeza de que nos encontraremos em breve. Agradeço novamente a todos que rezaram pela minha saúde e peço que continuem a rezar pela completa recuperação. Que Nossa Senhora do Carmo e São Pio de Pietrelcina os protejam e Deus os abençoe.” Agradece Padre Manzotti.

Sobre a cirurgia

Após sofrer por muito tempo com fortes dores nas costas, dores que aumentaram ao longo do tempo e foram o impossibilitando de certas atividades e movimentos, inclusive o de se ajoelhar.

Depois de muita procura, exames e diagnósticos, foi sugerida uma cirurgia na lombar, que foi realizada no dia 30 de outubro. Passaram-se 20 dias e a dor, apesar da fisioterapia, persistia. Por isso, houve a necessidade de um novo internamento para investigação com uma nova equipe médica em São Paulo.

Foi quando, após uma bateria de exames de imagens, descobriu-se na ressonância magnética fraturas no plato. Diante disso, não foi necessário realizar uma nova cirurgia, mas o sacerdote está imobilizado por um colete, repouso e fisioterapia, até que a nova equipe médica que o assiste o libere para retomar todas as atividades.

Sobre Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Conhecido por arrastar multidões, Padre Reginaldo Manzotti também confirma sua magnitude no digital. Recentemente, o sacerdote passou a marca de 620 milhões de visualizações em seu canal oficial no Youtube (https://www.youtube.com/padremanzotti). Considerado fenômeno editorial, com 4 prêmios PublishNews e mais de 6,7 milhões de exemplares vendidos.

Padre Manzotti também recebeu o carinhoso apelido “o padre que arrasta multidões”, por reunir quase dois milhões de pessoas em suas missas seguidas de shows, a exemplo de sua passagem por Fortaleza, no Ceará, em outubro de 2018, durante o XI Evangelizar, quando reuniu 1,8 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema. Na ocasião, padre Reginaldo Manzotti celebrou aquela que foi considerada a terceira maior missa do Brasil. As duas primeiras foram celebradas pelos papas, João Paulo II, em 1997, e Francisco, em 2013.www.padrereginaldomanzotti.org.br.