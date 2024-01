Romi recebe certificação ISO 45001

A ROMI, líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos industriais,

foi certificada na ISO (Organização Internacional para Padronização) 45001:2018, norma de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional.

A ISO é uma entidade reconhecida globalmente, cujo objetivo é estabelecer normas de qualidade, segurança e eficiência em diversos setores. A certificação é um importante marco que reforça o compromisso da empresa barbarense em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os colaboradores.



Na constante busca em aprimorar seus processos, a certificação é mais uma conquista para a empresa, que já possui as certificações ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, desde 1994, ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, desde 2005, e IATF 16949:2016 – Sistema de Gestão da Qualidade Automotiva, desde 2008.

“Nos últimos anos, intensificamos o compromisso em estabelecer a segurança e a saúde de nossos colaboradores como um valor de nossa cultura organizacional. Realizamos investimentos significativos e implementamos iniciativas para fortalecer a mentalidade de todos os membros da equipe, sempre com o enfoque prioritário em zelar pelas pessoas. Precisamos assegurar que todos retornem aos seus lares com total segurança”. ressalta Luiz Cassiano Rando Rosolen.

“Esta certificação é o resultado tangível do árduo trabalho da nossa equipe e reflete nosso comprometimento contínuo com a excelência em todas as áreas operacionais. Estamos dedicados a manter padrões elevados, demonstrando assim nossa busca incessante pela melhoria e pelo bem-estar coletivo.”

O processo de certificação envolveu uma avaliação rigorosa dos procedimentos, práticas e políticas da ROMI em relação à saúde e segurança no local de trabalho. Esta certificação reflete o comprometimento da empresa em atender e superar padrões internacionais, assegurando um ambiente de trabalho que prioriza o bem-estar dos colaboradores.

A ROMI reforça seu compromisso com a melhoria contínua e a inovação, garantindo que as melhores práticas sejam implementadas em todas as operações. A certificação ISO 45001 é um reconhecimento desse compromisso e ressalta a responsabilidade social da ROMI em criar ambientes de trabalho seguros e saudáveis. A ROMI continuará a buscar a excelência em todas as áreas, mantendo o foco na segurança ocupacional, e esta certificação reforça sua posição como uma empresa comprometida com os mais altos padrões internacionais.

