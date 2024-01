NFL: Definido o SuperBowl 2024

Definido o SuperBowl (final da NFL) deste ano

Apesar da campanha ruim na temporada regular, o Kansas City Chiefs venceu mais uma fora de casa e alcançou a vaga na finalíssima. O time de Patrick Mahomes bateu o Baltimore Ravens e garantiu a vaga.

O outro jogo foi mais emocionante e o San Francisco 49ers garantiu-se com o ‘mando de jogo’ e fez uma virada fantástica contra o Detroit Lions.

No intervalo, o time visitante tinha 17 pontos de vantagem, mas o segundo tempo foi todo do SF, que volta ao Superbowl.

Bruno Sapo será comentarista da final na NFL Network pela DAZN

Entre esporte e entretenimento, o Super Bowl é um daqueles eventos esportivos que param os Estados Unidos e ganham destaque em todo o mundo. Nesta edição, a final do campeonato de futebol americano da NFL terá um novo comentarista. O personal trainer e ex-atleta Bruno Sapo reassume sua vertente comentando os principais torneios e estará na NFL Network, pela DAZN, primeiro streaming de esportes ao vivo do mundo. Bruno já passou também pela NFL Brasil, Cazé TV e foi vice-campeão do “Desafio de Talentos” da ESPN.

“Comentar o Super Bowl é algo importantíssimo na carreira de qualquer pessoa que viva o mundo esportivo, ainda mais para mim, ex-atleta de futebol americano e preparador físico da modalidade. É como comentar uma final olímpica, uma copa do mundo. É um novo e maravilhoso passo que estou muito feliz e honrado dar.”

