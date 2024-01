Hospital Municipal produzirá próprio oxigênio, ar-comprimido e vácuo

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi implantou pela primeira vez uma usina de gases para a produção própria de oxigênio, ar-comprimido e vácuo. O espaço já entrou em funcionamento e tem capacidade de produção de 25 m³/hora, o equivalente a 17.568 m³/mês.

A usina também vai operar como unidade envasadora, garantindo o fornecimento de gases medicinais para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José e, consequentemente, economia na gestão das unidades. Até então, o HM era abastecido por empresas terceirizadas.

“Nossa experiência na área hospitalar nos mostra que os gases medicinais são uns dos itens que representam um custo muito alto e representam uma das maiores preocupações dos gestores. Com a instalação dessa usina, certamente vamos ter uma drástica redução de custo com esse insumo”, diz o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Luiz Augusto Bandeira.

“A produção própria de gases medicinais no HM é um grande avanço que vai resultar em economia e proporcionar autossuficiência no consumo. Esta parceria entre o poder público e a organização social é pautada na responsabilidade, eficiência e qualidade em todas as etapas da assistência prestada aos munícipes”, afirma o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O HM, a UPA São José e a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) são administrados pela SCMC por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.