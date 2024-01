Nova Odessa terá ‘Pré-Carnaval Esporte & Alegria’ gratuito no dia 7

Além das atrações preparadas pelo Fundo Social de Solidariedade e pelo Departamento de Cultura e Turismo, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura também vai colocar a população de Nova Odessa para brincar o Carnaval 2024. A pasta promove no próximo dia 07/02, uma quarta-feira, o “Pré-Carnaval Esporte & Alegria”, com aulas de danças, no Athenas Beach Sports, das 19h às 20h30. A entrada será gratuita para moradores da cidade a partir dos 12 anos.

Trata-se de uma aula especial de danças de Carnaval, com ritmos variados, preparada em parceria pela Secretaria de Esportes e Lazer e pelo Athenas, que é um clube de esportes de praia situado na Avenida Rodolfo Kivitz, nº 1.605, entre o Jardim Éden e o Altos do Klavin. Os ritmos serão trabalhados por professores das academias da cidade, também convidadas a contribuir com a ação.

“O Esporte está envolvido com as academias da cidade, e muitas delas oferecem aulas de ritmos e fitdance – que têm tudo a ver com o Carnaval. Assim promovemos mais uma ação legal e gratuita para a população de Nova Odessa, atendendo a uma diretriz do prefeito Leitinho de levar cada vez mais esporte e saúde para as pessoas”, afirmou o secretário de Esportes de Nova Odessa, o educador físico Renan Reis.

PROGRAMAÇÃO

A programação preparada pela Prefeitura contempla foliões de todas as idades e começa na sexta-feira (09/02) com o Carnaval da Melhor Idade, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. Poderão brincar no local, à tarde, os cerca de 600 idosos atendidos semanalmente pelas aulas do Programa da Melhor Idade, todos cidadãos com 60 anos. Haverá opções gastronômicas.

No sábado, dia 10/02, acontece o Nova Folia 2024, voltado para todas as idades. O recinto e o palco com diversas atrações musicais vão ser montados na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente ao Paço Municipal. A folia vai das 15h às 22h, com entrada franca, segurança e diversas opções gastronômicas para as famílias – além de um “espaço kids”. A Cultura da Prefeitura prepara ainda uma “atração surpresa” para o público.

CARNAKIDS

E no domingo, dia 11/02, acontece o CarnaKids 2024, desta vez no Recinto da Feira Livre dos sábados, que fica na Rua Anchieta, no Centro. Novamente, a matinê gratuita voltada para as crianças de até 12 anos de idade vai ter entrada livre, e será realizada das 14h às 19h. Vai ter diversas atividades, como brincadeiras, brinquedos infláveis gratuitos e pintura facial.

O CarnaKids vai ter regras rígidas, visando preservar a saúde e a alegria das crianças. O acesso ao recinto da Feira será fechado, tendo controle e segurança, além de uma praça de alimentação com a participação de feirantes e ambulantes da cidade. A venda e consumo de bebidas alcoólicas estão novamente proibidos no CarnaKids.