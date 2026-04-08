O vereador Lucas Leoncine (PSD) fiscalizou na terça-feira (7) os trabalhos de manutenção asfáltica em ruas do Jardim Ipiranga e Jardim Brasília. As obras estão sendo realizadas pela equipe da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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No local, o parlamentar destacou que protocolou diversas indicações ao Poder Executivo apontando a necessidade de melhorias no asfalto, após percorrer as ruas dos bairros e conversar com moradores.

Fala Leoncine

“Hoje estamos na Rua Ibirapuera, no cruzamento com a Rua Izolina Geminani. Reforçamos esse pedido, porque esse trecho é de tráfego intenso e o asfalto estava deteriorado; então, agora podemos ver o trabalho da equipe, que se estenderá por outras vias do bairro”, disse.

Jr Dias quer sala de acolhimento infantil nas UBS e UPAs de Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos da prefeitura para a implantação de salas de acolhimento infantil nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com o parlamentar a proposta tem como objetivo tornar o atendimento mais humanizado para crianças e seus responsáveis, especialmente durante o período de espera por consultas, procedimentos e atendimentos de urgência. “Criança precisa ser acolhida com cuidado, sensibilidade e respeito. Muitas vezes o tempo de espera nas unidades é longo, e um ambiente pensado para esse público pode fazer toda a diferença, reduzindo o estresse e tornando o atendimento mais humano”, afirma Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.