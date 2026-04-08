Campinas recebe, nos dias 11 e 12 de abril, uma experiência inédita que promete movimentar a Estação Cultura com uma proposta que une diferentes universos em um só lugar. O tradicional e já consagrado Mercado Místico retorna à cidade e, desta vez, divide espaço com o inédito Festival de Comida Alemã e Batata, criando um encontro que combina gastronomia, espiritualidade, cultura e entretenimento para toda a família.

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Com funcionamento das 10h às 20h, o evento foi pensado para proporcionar ao público uma vivência completa, em que é possível transitar entre sabores marcantes da culinária germânica e experiências voltadas ao bem-estar e autoconhecimento.

Gastronomia alemã em destaque

O Festival de Comida Alemã e Batata convida o público para uma verdadeira imersão nos sabores típicos da Alemanha, com pratos tradicionais e releituras criativas que têm a batata como protagonista.

A expectativa é de um grande volume de consumo ao longo dos dois dias, incluindo cerca de 3 toneladas de pernil, joelho de porco e eisbein, além de 800 quilos de salsichão no palito, 700 quilos de salada de batata, 500 quilos de chucrute, duas toneladas de batata e aproximadamente 10 mil litros de chope.

O cardápio reúne clássicos como o lanche de eisbein no pão francês com vinagrete, joelho de porco, pratos completos com carne suína, salada de batata e chucrute, além de especialidades como bockwurst, currywurst e hot dog alemão. Também ganham destaque o hotpork eisbein e o kalbsbratwurst, que apresentam diferentes interpretações da culinária germânica.

A batata, estrela do festival, aparece em diversas versões — frita, recheada, espiral, rostie, escondidinho, long fries e até em combinações inusitadas, como a batata com Nutella.

Para a sobremesa, o tradicional strudel surge em versões variadas, acompanhado de sorvete de creme. O público também poderá escolher entre mais de 20 rótulos de bebidas, incluindo chope artesanal, chope de vinho e cervejas especiais.

Mercado Místico: espiritualidade, bem-estar e experiências

O Mercado Místico conta com mais de 60 expositores reunindo uma grande diversidade de produtos, como pedras e cristais, incensos, velas, orgonites, oráculos, baralhos de tarot, produtos wicca, além de itens de autocuidado, como óleos essenciais, sabonetes, sprays energéticos, banhos naturais, chás, sais terapêuticos e cacau ritualístico.

O espaço também contará com itens de decoração temática, acessórios com cristais e prata, japamalas, além de peças de moda indiana e mística.

Na área de serviços, o público poderá vivenciar experiências como massagem, limpeza xamânica e benzimento, flash tattoo, tatoo de henna e atendimentos com oraculistas especializados.

Programação intensa e interativa

A programação do Mercado Místico inclui uma agenda diversificada ao longo dos dois dias:

10 palestrantes com conteúdos voltados ao autoconhecimento e espiritualidade

10 facilitadores conduzindo vivências interativas

Oficinas de dança de árabe cigano e oficina de dança do ventre com dança cigana

Mais de 30 apresentações artísticas entre música, grupos de dança e performances solo

20 oraculistas disponíveis para atendimentos

Entre os atendimentos oferecidos estão leituras de tarot, leitura de mãos, baralho cigano, tarot, oráculo xamânico, vidas passadas, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, runas, búzios, entre outros.

Benzimento gratuito

Outro destaque da programação é o benzimento para pessoas e pets, conduzida pelo Terreiro Vó Benedita.

A prática utiliza os quatro elementos da natureza em um processo de limpeza energética profunda, com o objetivo de identificar e remover energias que não pertencem ao campo energético da pessoa, auxiliando em questões emocionais, espirituais, financeiras e de relacionamento.

Cultura, tradição e conexões inesperadas

A união do Mercado Místico com o Festival de Comida Alemão e Batata encontra conexão em referências culturais históricas, especialmente na tradição europeia.

O imaginário alemão é marcado por elementos do folclore, das lendas e da espiritualidade, como os contos dos Irmãos Grimm e as histórias da Floresta Negra. Além disso, práticas antigas utilizavam símbolos ligados à natureza, como as runas, que até hoje influenciam o universo esotérico. Celebrações como a Walpurgisnacht, associada ao misticismo, reforçam essa herança cultural.

“A proposta do evento é justamente valorizar diferentes manifestações culturais e proporcionar ao público experiências diversas em um mesmo espaço, permitindo que cada visitante construa sua própria jornada ao longo do dia e aproveite muito a diversidade que estes eventos proporcionam”, destaca Marcio Carneiro Alvarez, idealizador do Mercado Místico e Festival de Comida Alemã e Batata.

Opção completa de lazer para o fim de semana

Com entrada gratuita, estacionamento gratuito e estrutura pet friendly, o evento se apresenta como uma opção acessível e completa de lazer, ideal para reunir amigos, famílias e até os pets em um ambiente amplo, diverso e acolhedor.

Serviço

Evento: Mercado Místico + Festival de Comida Alemã e Batata

Data: 11 e 12 de abril

Horário: das 10h às 20h

Local: Estação Cultura de Campinas – Praça Mal. Floriano Peixoto, s/n

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Gratuito (Rua Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial)

Pet friendly: Sim

Programação intensa: palestras, vivências e experiências

A programação do Mercado Místico conta com conteúdos distribuídos ao longo dos dois dias, com palestras e vivências realizadas em salas reservadas.

Palestras – Sábado

13h00 – Arthur Terapeuta

– Arthur Terapeuta Desperte a Energia da Prosperidade em 2026

14h20 – Mary Màkim

Astrologia Sistêmica: Saiba Como Limpar o Karma Ancestral

– Mary Màkim 15h40 – Terreiro Vó Benedita

Entre Velas, Benzimentos e Magia de Luz: O papel das Bruxas na Umbanda

– Terreiro Vó Benedita 17h00 – Tais Dolangelo

O Despertar Profundo da Alma: Da Sobrevivência à Consciência

– Tais Dolangelo 18h20 – Márcia Costa

O Poder da Chama Violeta de Saint Germain

Palestras – Domingo

13h00 – Gabi Kairos

Destino ou Repetição? O Invisível que Conduz Sua Vida

– Gabi Kairos 14h20 – Luciane dos Reis

Orgonites: tecnologia energética que muda frequências e abre caminhos

– Luciane dos Reis 15h40 – Terreiro Vó Benedita

Entre Velas, Benzimentos e Magia de Luz: O papel das Bruxas na Umbanda

– Terreiro Vó Benedita 17h00 – Bruxarina

Maria Madalena E A Sabedoria do Sagrado Feminino Ancestral

– Bruxarina 18h20 – Sãmea Hamdan

Reiki no Cotidiano: Simples Práticas que Transformam Sua Rotina

Vivências – Sábado

13h35 – Pamela Desideri

Limpeza Energética e Liberação Emocional através da Hipnose

– Pamela Desideri 14h50 – Savani Shakti

Consciência Kundalini

– Savani Shakti 16h05 – Elaine Lima

Cerimônia do Cacau: Cura Interior e Encerramento de Ciclos

– Elaine Lima 17h35 – Anauê Sol

Mindset da Abundância: Alinhe Sua Mente com o Fluxo da Prosperidade

– Anauê Sol 18h45 – Luciane dos Reis

Roda de Cura Ancestral: Identifique e libere padrões que bloqueiam seus caminhos

Vivências – Domingo

13h35 – Lavinia Silveira

O Poder do Não: Fortalecendo Seus Limites com Cristais

– Lavinia Silveira 14h50 – Silmara Ribeiro

Yoga Místico: O Corpo como Portal de Consciência

– Silmara Ribeiro 16h05 – Bruna Belchior

Ritual do Cacau: A Medicina da Nova Era

– Bruna Belchior 17h35 – Isabelly Mayumi – Natureza Viva

Oficina com Ervas e Criação de Bastões Naturais

– Isabelly Mayumi – Natureza Viva 18h45 – João Victor Zanichelli

Ori: O Poder da Cabeça e do Destino