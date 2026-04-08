Campinas recebe, nos dias 11 e 12 de abril, uma experiência inédita que promete movimentar a Estação Cultura com uma proposta que une diferentes universos em um só lugar. O tradicional e já consagrado Mercado Místico retorna à cidade e, desta vez, divide espaço com o inédito Festival de Comida Alemã e Batata, criando um encontro que combina gastronomia, espiritualidade, cultura e entretenimento para toda a família.
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Com funcionamento das 10h às 20h, o evento foi pensado para proporcionar ao público uma vivência completa, em que é possível transitar entre sabores marcantes da culinária germânica e experiências voltadas ao bem-estar e autoconhecimento.
Gastronomia alemã em destaque
O Festival de Comida Alemã e Batata convida o público para uma verdadeira imersão nos sabores típicos da Alemanha, com pratos tradicionais e releituras criativas que têm a batata como protagonista.
A expectativa é de um grande volume de consumo ao longo dos dois dias, incluindo cerca de 3 toneladas de pernil, joelho de porco e eisbein, além de 800 quilos de salsichão no palito, 700 quilos de salada de batata, 500 quilos de chucrute, duas toneladas de batata e aproximadamente 10 mil litros de chope.
O cardápio reúne clássicos como o lanche de eisbein no pão francês com vinagrete, joelho de porco, pratos completos com carne suína, salada de batata e chucrute, além de especialidades como bockwurst, currywurst e hot dog alemão. Também ganham destaque o hotpork eisbein e o kalbsbratwurst, que apresentam diferentes interpretações da culinária germânica.
A batata, estrela do festival, aparece em diversas versões — frita, recheada, espiral, rostie, escondidinho, long fries e até em combinações inusitadas, como a batata com Nutella.
Para a sobremesa, o tradicional strudel surge em versões variadas, acompanhado de sorvete de creme. O público também poderá escolher entre mais de 20 rótulos de bebidas, incluindo chope artesanal, chope de vinho e cervejas especiais.
Mercado Místico: espiritualidade, bem-estar e experiências
O Mercado Místico conta com mais de 60 expositores reunindo uma grande diversidade de produtos, como pedras e cristais, incensos, velas, orgonites, oráculos, baralhos de tarot, produtos wicca, além de itens de autocuidado, como óleos essenciais, sabonetes, sprays energéticos, banhos naturais, chás, sais terapêuticos e cacau ritualístico.
O espaço também contará com itens de decoração temática, acessórios com cristais e prata, japamalas, além de peças de moda indiana e mística.
Na área de serviços, o público poderá vivenciar experiências como massagem, limpeza xamânica e benzimento, flash tattoo, tatoo de henna e atendimentos com oraculistas especializados.
Programação intensa e interativa
A programação do Mercado Místico inclui uma agenda diversificada ao longo dos dois dias:
- 10 palestrantes com conteúdos voltados ao autoconhecimento e espiritualidade
- 10 facilitadores conduzindo vivências interativas
- Oficinas de dança de árabe cigano e oficina de dança do ventre com dança cigana
- Mais de 30 apresentações artísticas entre música, grupos de dança e performances solo
- 20 oraculistas disponíveis para atendimentos
Entre os atendimentos oferecidos estão leituras de tarot, leitura de mãos, baralho cigano, tarot, oráculo xamânico, vidas passadas, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, runas, búzios, entre outros.
Benzimento gratuito
Outro destaque da programação é o benzimento para pessoas e pets, conduzida pelo Terreiro Vó Benedita.
A prática utiliza os quatro elementos da natureza em um processo de limpeza energética profunda, com o objetivo de identificar e remover energias que não pertencem ao campo energético da pessoa, auxiliando em questões emocionais, espirituais, financeiras e de relacionamento.
Cultura, tradição e conexões inesperadas
A união do Mercado Místico com o Festival de Comida Alemão e Batata encontra conexão em referências culturais históricas, especialmente na tradição europeia.
O imaginário alemão é marcado por elementos do folclore, das lendas e da espiritualidade, como os contos dos Irmãos Grimm e as histórias da Floresta Negra. Além disso, práticas antigas utilizavam símbolos ligados à natureza, como as runas, que até hoje influenciam o universo esotérico. Celebrações como a Walpurgisnacht, associada ao misticismo, reforçam essa herança cultural.
“A proposta do evento é justamente valorizar diferentes manifestações culturais e proporcionar ao público experiências diversas em um mesmo espaço, permitindo que cada visitante construa sua própria jornada ao longo do dia e aproveite muito a diversidade que estes eventos proporcionam”, destaca Marcio Carneiro Alvarez, idealizador do Mercado Místico e Festival de Comida Alemã e Batata.
Opção completa de lazer para o fim de semana
Com entrada gratuita, estacionamento gratuito e estrutura pet friendly, o evento se apresenta como uma opção acessível e completa de lazer, ideal para reunir amigos, famílias e até os pets em um ambiente amplo, diverso e acolhedor.
Serviço
Evento: Mercado Místico + Festival de Comida Alemã e Batata
Data: 11 e 12 de abril
Horário: das 10h às 20h
Local: Estação Cultura de Campinas – Praça Mal. Floriano Peixoto, s/n
Entrada: Gratuita
Estacionamento: Gratuito (Rua Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial)
Pet friendly: Sim
Programação intensa: palestras, vivências e experiências
A programação do Mercado Místico conta com conteúdos distribuídos ao longo dos dois dias, com palestras e vivências realizadas em salas reservadas.
Palestras – Sábado
- 13h00 – Arthur Terapeuta
- Desperte a Energia da Prosperidade em 2026
- 14h20 – Mary Màkim
Astrologia Sistêmica: Saiba Como Limpar o Karma Ancestral
- 15h40 – Terreiro Vó Benedita
Entre Velas, Benzimentos e Magia de Luz: O papel das Bruxas na Umbanda
- 17h00 – Tais Dolangelo
O Despertar Profundo da Alma: Da Sobrevivência à Consciência
- 18h20 – Márcia Costa
O Poder da Chama Violeta de Saint Germain
Palestras – Domingo
- 13h00 – Gabi Kairos
Destino ou Repetição? O Invisível que Conduz Sua Vida
- 14h20 – Luciane dos Reis
Orgonites: tecnologia energética que muda frequências e abre caminhos
- 15h40 – Terreiro Vó Benedita
Entre Velas, Benzimentos e Magia de Luz: O papel das Bruxas na Umbanda
- 17h00 – Bruxarina
Maria Madalena E A Sabedoria do Sagrado Feminino Ancestral
- 18h20 – Sãmea Hamdan
Reiki no Cotidiano: Simples Práticas que Transformam Sua Rotina
Vivências – Sábado
- 13h35 – Pamela Desideri
Limpeza Energética e Liberação Emocional através da Hipnose
- 14h50 – Savani Shakti
Consciência Kundalini
- 16h05 – Elaine Lima
Cerimônia do Cacau: Cura Interior e Encerramento de Ciclos
- 17h35 – Anauê Sol
Mindset da Abundância: Alinhe Sua Mente com o Fluxo da Prosperidade
- 18h45 – Luciane dos Reis
Roda de Cura Ancestral: Identifique e libere padrões que bloqueiam seus caminhos
Vivências – Domingo
- 13h35 – Lavinia Silveira
O Poder do Não: Fortalecendo Seus Limites com Cristais
- 14h50 – Silmara Ribeiro
Yoga Místico: O Corpo como Portal de Consciência
- 16h05 – Bruna Belchior
Ritual do Cacau: A Medicina da Nova Era
- 17h35 – Isabelly Mayumi – Natureza Viva
Oficina com Ervas e Criação de Bastões Naturais
- 18h45 – João Victor Zanichelli
Ori: O Poder da Cabeça e do Destino
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