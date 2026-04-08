Iniciativa do Cras e Defesa Civil orientou moradores sobre cuidados para evitar quedas, queimaduras e outros incidentes dentro de casa

A Prefeitura de Nova Odessa promoveu, na terça-feira (31), uma palestra especial para os moradores da Vila Melhor Idade, no Jardim Santa Rita 2. A atividade, organizada pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e conduzida pela equipe municipal da Defesa Civil, abordou a prevenção de acidentes domésticos, um tema essencial para a segurança e qualidade de vida dos 38 idosos que residem no local.

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Durante o encontro, o CRAS distribuiu caixas de bombons aos moradores em comemoração à Páscoa, e a Defesa Civil os orientou sobre os principais riscos domésticos – escorregões, quedas, queimaduras e intoxicações –, além de apresentar práticas de prevenção.

“Levar aos moradores da Vila da Melhor Idade conhecimento sobre prevenção de acidentes domésticos é mais uma forma de cuidado. Pequenas mudanças na rotina podem evitar grandes tragédias e temos um papel fundamental nessa orientação”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag.

Importância Vila Melhor Idade

A coordenadora do CRAS, Andréia Cassimiro Raimundo, reforçou a importância da iniciativa. “Nossos idosos passam a maior parte do tempo em casa. Por isso, conscientizar sobre os perigos silenciosos do dia a dia é uma ação preventiva que salva vidas. O CRAS está sempre de portas abertas para levar informação e cidadania a quem mais precisa”, afirmou.

A Vila Melhor Idade, inaugurada em 2011, é um projeto habitacional pioneiro na região, composto por cinco blocos de seis casas geminadas, totalmente adaptadas às normas de acessibilidade. As 30 unidades são cedidas vitalícia e gratuitamente a idosos de baixa renda, que arcam apenas com os custos de água, luz e telefone. O cadastramento é feito pela Diretoria de Gestão Social do Município.

A ação desta terça-feira integra o calendário permanente de atividades do CRAS voltadas à promoção da autonomia, saúde e bem-estar da população idosa de Nova Odessa.