A cidade de Sumaré recebe, entre os dias 10 e 12 de abril, a 21ª edição da tradicional Mostra e Venda de Orquídeas. O evento promete encantar moradores e visitantes com a beleza, a diversidade e o colorido de uma das flores mais admiradas do mundo.

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Realizada na Avenida Biancalana Duarte, 200, no Jardim Primavera, a mostra reunirá produtores e apaixonados por orquídeas, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer diferentes espécies, adquirir plantas e obter orientações sobre cultivo e cuidados.

Além da exposição, o evento também funciona como um espaço de troca de experiências entre colecionadores, cultivadores e iniciantes, incentivando o contato com a natureza e o cultivo doméstico das plantas.

A Mostra e Venda de Orquídeas já faz parte do calendário do município e, a cada edição, atrai um público diversificado, consolidando-se como uma importante iniciativa de valorização do paisagismo, da sustentabilidade e do empreendedorismo local.

Confira os horários de funcionamento orquídeas:

• Sexta-feira (10) e sábado (11): das 8h às 17h

• Domingo (12): das 8h às 16h

A entrada é gratuita e aberta ao público.