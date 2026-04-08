Há pelo menos dois dias, quem passa pela rua Vital Brasil esquina com José de Alencar, pode se deparar com o Urutau: o pássaro amaldiçoado conhecido como “ave-fantasma da Amazônia”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os urutaus são um grupo de aves noturnas restritas aos Neotrópicos da América do Sul, que pertencem ao gênero Nyctibius, da família Nyctibiidae e ordem Nyctibiiformes. Também são chamados de mãe-da-lua e emenda-toco. Conhece-se um fóssil de Nyctibius griseus do Pleistoceno de Lapa da Escrivaninha, Lagoa Santa, Minas Gerais.

Os urutaus são aves de hábitos noturnos

A alimentação dessas espécies é constituída basicamente de insetos que apanham em pleno voo, porém podem se alimentar também de outros animais de pequeno porte, como morcegos, lagartos e pequenos pássaros.

São aves que utilizam muito bem de suas plumagens para se camuflarem. Normalmente se passam por um pedaço de madeira, um galho de árvore ou mesmo troncos ou em pé. Costumam ficar estáticos, não se assustando facilmente. Alcança até 37 cm fora a cauda.