Claudia Leitte lidera entre as cantoras de axé com mais ouvintes mensais no Spotify, maior plataforma de música do mundo, com 5,6 milhões de ouvintes mensais.

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O marco chega após o lançamento, em março, da última parte do álbum “Especiarias” – projeto apresentado em atos, que reforça a conexão da artista com a música brasileira e suas raízes.

Claudia Leitte comenta

“Fico muito feliz pela conexão com o público, especialmente neste momento em que a parte final de ‘Especiarias’ já está disponível, um projeto tão especial pra mim. Esse disco nasceu desse lugar de celebrar a nossa cultura, identidade, e ver que isso está chegando em tantas pessoas é muito emocionante. O axé faz parte de quem eu sou, da minha história, e poder levar isso cada vez mais longe é sempre maravilhoso”, celebra Claudia.

O marco chega em um ótimo momento da carreira da cantora, que vem de um Carnaval marcado por grandes apresentações e prêmios. Além das apresentações com a turnê “Intemporal”, que esse ano passou por cidades como: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, onde leva seu repertório intimista, reflexivo e cheio de celebrações à música popular brasileira.